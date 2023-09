Build Up pour impulser l’écosystème entrepreneurial en Tunisie

L’accélérateur de start-up Flat6Labs a annoncé le lancement de l’initiative Build Up Tunisie, visant à améliorer l’écosystème entrepreneurial dans le pays.

Build Up Tunisie sera mis en œuvre en collaboration avec Spark, une organisation non gouvernementale spécialisée dans l’enseignement supérieur et l’entrepreneuriat dans 14 pays de la région Mena et d’Afrique subsaharienne.

Les bénéficiaires de l’initiative sont principalement des jeunes, des femmes et des réfugiés qui se voient offrir la possibilité d’étudier, de travailler et de développer leur entreprise dans des communautés fragiles.

Build Up Tunisie, financée par l’Union européenne, fait partie du programme Innovation to Creation et vise à soutenir huit structures d’aide à l’innovation à travers un programme de renforcement des capacités.

Le programme comprend des séances de formation et des ateliers de groupe, ainsi que des séances en ligne ou adaptées à des équipes pour les aider à développer leur programme d’accompagnement.

Build Up Tunisie cherche, en collaboration avec les huit bénéficiaires, à accompagner 36 à 40 nouveaux projets ou startups.

Les sessions de formation offriront en effet aux entrepreneurs un contenu interactif axé sur l’expansion des entreprises.

Le contenu est mis à disposition par des entrepreneurs et des chefs d’entreprise possédant une riche expérience de l’écosystème entrepreneurial et commercial local et régional, ainsi que par des mentors et des experts nationaux et internationaux.

Ce programme de formation intensive répond à plusieurs objectifs, principalement le développement de compétences en matière de planification et de gestion d’entreprise, de planification de l’expansion et de l’internationalisation des entreprises et d’accès aux investisseurs.