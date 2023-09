Chiens abattus en Tunisie : la Fondation Brigitte Bardot écrit au président Saïed

La Fondation Brigitte Bardot (FBB) dénonce une nouvelle fois, l’urgence de la situation animale en Tunisie, la gestion chaotique et les actions d’abattages dans plusieurs régions de Tunisie.

La fondation fait suite ainsi aux signalements réguliers sur les différents réseaux sociaux et par mail, émanant de Hope Animal Project de Hammam Sousse et de Tunisia Animals Voice. Après avoir adressé une lettre au gouvernement tunisien, en août 2022, la FBB se tourne, cette fois-ci, vers le président de la république.

En effet, elle estime que lui seul peut influer sur les décisions des municipalités, en ordonnant que soient appliquées des stérilisations et vaccinations de masse, sur tout le territoire. Seule stratégie éprouvée pour lutter efficacement contre la surpopulation animale et la rage… et, par là même diminuer cette errance et maltraitance dans les rues de notre pays.

Cela demande une implication pérenne de tous les acteurs concernés et seule une injonction présidentielle pourra faire basculer cette situation catastrophique et désespérée.

La FBB propose d’ailleurs son soutien car l’heure est à l’entraide internationale pour travailler sur des solutions durables.

Tunisia Animals Voice et Hope Animal Project espèrent que ce nouvel appel soit entendu par les plus hautes autorités de l’Etat et les inciter à s’engager davantage pour la cause animale en Tunisie.