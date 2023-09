Forum des journalistes tunisiennes : Le programme d’activité validé

Lors de sa réunion périodique tenue ce mercredi 6 septembre 2023, le comité constitutif du Forum des Journalistes Tunisiennes a validé son programme d’activités, recueillant ainsi l’approbation de la majorité de ses membres présents.

Parmi les présents, on compte Mme Emna Soula, présidente d’honneur, Mme Imen Bahroun, présidente du forum, Mme Nada Ben Chaabane, vice-présidente ( Par une procuration à la présidente d’honneur pour cause de maladie ), Mme Naima Chermiti, responsable de la communication et des relations avec les médias, Mme Samah Weslati, responsable adjointe de la planification et de la programmation , Mme Rajaa Saadani, trésorière (Par procuration à la présidente suite à engagement professionnel), Mme Souhir Lahiani, Responsable chargée des recherches et des études scientifiques, et Mme Nihel Mohamed, Chargée de la coopération avec les organisations et associations.

Dans ce cadre, Mme Souhir Lahiani a présenté le programme de formation prévu par le forum à partir du mois de septembre 2023, comprenant notamment un atelier portant sur l’utilisation de l’intelligence artificielle dans le domaine du journalisme et des médias, en partenariat avec la Fondation Tunisienne de l’Intelligence Artificielle.

Ce programme vise à promouvoir la culture de l’IA et rassemblera des experts tunisiens et internationaux en intelligence artificielle.

Il est également prévu d’organiser avec le CAPJC des ateliers de formation pratique sur divers sujets tels que le journalisme mobile et l’art de la prise de parole en public.

En partenariat avec l’Institut de Presse et des Sciences de l’Information, le forum renforcera la présence des étudiantes de l’institut dans le domaine médiatique en leur offrant des opportunités de stage et de pratique sur le terrain, améliorant ainsi leurs perspectives d’emploi.

Le forum continuera également d’être actif dans le domaine culturel et scientifique en organisant des ateliers sur les techniques d’écriture et la production médiatique tout en défendant les droits des femmes journalistes et en améliorant leur image.

Par ailleurs, le forum maintiendra sa coopération avec l’Union des radiodiffusions des États arabes (ASBU) en accueillant une rencontre le 11 septembre 2023 avec la présidente du Forum Femmes journalistes irakiennes, sur le thème «La femme irakienne entre réalité et défis : l’exemple de la femme journaliste». Une rencontre ouverte à toutes les femmes journalistes tunisiennes, de différents domaines d’expertise et générations.

Dans le cadre de son programme annuel, le Forum des Femmes Journalistes Tunisiennes prévoit des réunions avec le ministère de l’Intérieur pour finaliser et mettre en œuvre un document directeur élaboré dans le cadre de ses objectifs. Ce document inclut plusieurs propositions inspirées des recherches précédentes menées par l’UNICEF sur la protection des femmes journalistes sur le terrain.

Le forum a également inscrit à son agenda une présentation du nouveau livre de la journaliste et écrivaine Essia Atrous, qui aborde le sujet de la correspondante d’Al-Jazeera, Cherine Abou Akla, tuée par l’armée israélienne.

Par la même occasion, les participantes ont examiné les candidatures de plusieurs collègues journalistes souhaitant rejoindre le comité fondateur, suite à la démission de certains membres.

Le Forum tient à exprimer sa gratitude envers ces collègues pour leur contribution à la réussite de cette structure médiatique féminine.

Pour conclure, le forum réaffirme son engagement à être la voix des femmes journalistes tunisiennes et à œuvrer en étroite collaboration avec d’autres institutions professionnelles pour promouvoir la liberté d’expression en tant que droit fondamental de chaque Tunisien, garantissant un accès à une information précise et objective depuis ses sources.

Communiqué