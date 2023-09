La militante Radhia Nasraoui quitte la clinique après deux mois d’hospitalisation

Hamma Hammami SG du Parti des travailleurs a annoncé, dans la soirée du vendredi 8 septembre 2023, que son épouse, l’avocate et militante des droits de l’Homme Radhia Nasraoui a quitté la clinique après deux mois d’hospitalisation.

Dans un post diffusé sur sa page Facebook, Hamma Hammami a remercié «le personnel médical, paramédical et administratif ainsi que tous les employés de la clinique pour la prise en charge et pour les soins que Radhia a reçus tout au long de son séjour», a-t-il écrit, tout en remerciant également tous ceux qui ont demandé de ses nouvelles et l’ont «soutenue dans son combat contre la maladie et qui durant son hospitalisation l’ont entourée de bienveillance et d’amour».

Rappelons que Radhia Nasraoui a subi le 3 novembre 2021, une opération au cerveau à l’hôpital militaire de Tunis et a été hospitalisée à deux reprises pour différents soins, en poursuivant son combat contre la maladie, entourée des siens.

Y. N.