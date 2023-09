Séisme au Maroc : La Tunisie envoie des équipes d’aide à Marrakech (Photos)

Le ministère de l’Intérieur a annoncé qu’une équipe d’aide relevant de la protection civile, s’est envolée samedi 9 septembre 2023 pour le Maroc pour apporter secours au peuple marocain, suite du violent séisme qui a frappé dans la nuit de vendredi au samedi et ayant fait 1300 morts et près de 3000 blessés selon un bilan provisoire.

Les équipes se composent de 50 agents et cadres de l’unité spécialisée, 6 médecins de la Protection civile et 4 unités de la brigade canine, précise le communiqué du ministère en affirmant que des dispositifs avancés de surveillance thermique et un drone pour détecter les victimes sous les décombres seront utilisés.

Un hôpital de campagne de la Protection civile sera également mis en place à Marrakech afin d’aider dans les opérations de secours et prendre en charge les blessés, ajoute encore la même source.

Y. N.