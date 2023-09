Séisme au Maroc : la Tunisie se dit prête à envoyer des aides d’urgence

Après le séisme le plus violent depuis un siècle au Maroc, survenu dans la nuit du vendredi 7 au samedi 8 septembre 2023, et qui a fait plusieurs centaines de morts et de blessés et d’énormes dégâts matériels, la présidence de la République Tunisienne a publié ce matin un communiqué où elle fait part de la «disposition du peuple tunisien à fournir l’aide nécessaire à son frère marocain.»

Le communiqué, qui a été mis en ligne sur la page facebook de la présidence aujourd’hui vers midi, souligne la solidarité du peuple tunisien avec son frère marocain dont il «partage la douleur et le malheur».

«La République Tunisienne se tient aux côtés du Royaume du Maroc frère dans cette tragédie et met tous ses moyens pour soutenir les efforts des frères. Elle présente ses plus sincères condoléances aux familles des victimes, et prie Dieu pour qu’il prenne ces derniers dans son paradis aux côtés des prophètes, des pures et des martyrs, les meilleurs des compagnons», lit-on dans le communiqué, qui souhaite aussi un prompt rétablissement à tous les blessés.

Le communiqué précise, par ailleurs, que le président de la république a donné des instructions aux autorités tunisiennes pour se coordonner avec leurs homologues marocaines afin de faire parvenir des aides d’urgence et envoyer des équipes de la protection civile pour soutenir les efforts du Royaume en matière de recherche et de secours.

Le président a aussi appelé à faciliter l’envoi d’une délégation du Croissant rouge tunisien pour contribuer aux opérations de secours et de prise en charge des blessés.

I. B.