Tunis : En images, campagne contre les étalages anarchiques au centre-ville

Le ministère de l’Intérieur a annoncé qu’une campagne sécuritaire a été menée contre les étalages qui occupent illégalement les trottoirs du centre-ville de Tunis.

Menée à l’aube du samedi 9 septembre 2023 notamment à la Place de Barcelone, la Place Mongi Bali, la rue de la Station et la rue d’Espagne, cette campagne «vise à préserver l’ordre public et de la tranquillité des riverains», indique le ministère de l’Intérieur, en ajoutant que les rues et les trottoirs ont par ailleurs été nettoyés.

D’autres campagnes seront également menées dans d’autres rues du centre-ville, affirme la même source en ajoutant qu’un espace organisé et autorisé est à disposition des commerçants

