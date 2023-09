Hind Meddeb et Kaouther Ben Hania en vue à la 80e Mostra de Venise

La réalisatrice franco-tunisienne Hind Meddeb a été primée à Final Cut in Venice alors que Kaouther Ben Hania est lauréate de Women in cinema Awards, des récompenses attribuées dans le cadre du 80e Festival international du film de Venise (Italie) qui se tient du 30 août au 9 septembre 2023.

Le festival a dévoilé, hier, son palmarès. Le Golden Lion du meilleur film a été attribué à ‘‘Poor Things’’ (Pauvres créatures) de Yorgos Lanthimos (Irlande/Royaume-Uni/Etats-Unis). ‘‘Explanation for Everything’’ de Gábor Reisz (Hongrie/Slovaquie) a remporté le prix du meilleur film de la section Orizzonti.

‘‘Behind The Mountains’’ (Oura El Jbel, en arabe) écrit et réalisé par Mohamed Ben Attia était parmi les 17 films sélectionnés dans Orizzonti, une compétition internationale dédiée aux films représentant les dernières tendances esthétiques et expressives. Ce troisième long-métrage de fiction (98′) de Ben Attia – après ‘‘Inhebek Hedi’’ (2016) et ‘‘Weldi’’ (2018) – a fait sa première mondiale à Venise. Cette coproduction entre la Tunisie (Nomadis Images), la Belgique, la France, l’Italie, l’Arabie Saoudite et le Qatar a été projetée à Venise les 4 et 5 septembre en présence de l’équipe du film.

La réalisatrice de ‘‘Four Daughters’’ (‘‘Les filles d’Olfa’’) Kaouther Ben Hania était dans le jury de la section Orizzonti. Elle est parmi les lauréates des prix Women in cinema Awards, une récompense attribuée en marge de la Mostra de Venise et qui rend hommage au talent des femmes dans l’industrie cinématographique et du monde des arts.

‘‘Les filles d’Olfa’’ est le film candidat qui représentera la Tunisie à l’Oscar du meilleur film international des 96e Academy Awards. Après sa première mondiale à la 76e édition du Festival de Cannes 2023, ce docu-fiction fera sa première nord-américaine à la 48e édition du Festival international du film de Toronto (TIFF) qui se déroule du 7 au 17 septembre 2023 à Tronto (Canada).

‘‘Soudan : Quand les poèmes s’effondrent’’ réalisé par Hind Meddeb a été primé à la 11e édition de Final Cut in Venice qui est un atelier de trois jours organisé pendant la 80e Mostra de Venise.

L’atelier de soutien à la production de films d’Afrique et de pays arabes, Final Cut in Venice, a annoncé, mardi dernier, les vainqueurs de sa 11e édition tenue du 3 au 5 septembre. Le jury de ce prix de la Biennale de Venise, composé de Bobby Allen (MUBI), Enrico Bufalini (Cinecittà) et Sarah Chazelle (The Party Film Sales), a récompensé quatre autres projets dont le sud-africain ‘‘Carissa’’ réalisé par Jason Jacobs et Devon Delmar.

Les trois autres projets sont ‘‘She Was Not Alone’’ de Hussein Al-Asadi (Irak/Arabie Saoudite/Emirats arabes Unis), ‘‘Happy Holidays’’ de Sandar Copti (Palestine/Allemagne/France/Qatar/Italie) et ‘‘La vie est un chemin de fer’’ de Kevin Mavakala, Manassé Kashala, Isaac Sahani et Tousmy Kilo (RD du Congo/France/Allemagne).

Initialement reporter à France Info et pour le magazine Tracks sur Arte, Hind Meddeb a réalisé des documentaires des reportages au Maroc, en Tunisie, en Égypte et au Liban dont ‘‘Our Voices As Only Weapons’’ et ‘‘Paris Stalingrad’’ (2019), ‘‘Kids on the road’’ et ‘‘Storie Vere di Palermo’’ (2018), ‘‘Get Organized !’’ (2016), ‘‘Tunisia Clash’’ (2015), ‘‘Electro Chaabi’’ (2013), ‘‘Au pays de Glissant’’ (2011) et ‘‘Casablanca, one way Ticket to paradise’’ (2007).

‘‘Soudan : Quand les poèmes s’effondrent’’ est une coproduction tuniso-française (Abel Nahmias, Michel Zana, Alice Ormières). Ce projet de film a reçu plusieurs offres de financement.

Final Cut in Venice est l’un des projets lancés par le Venice Production Bridge, Depuis 2013, il offre une aide à des films de tous les pays africains ainsi que de pays arabes (Irak, Jordanie, Liban, Palestine et Syrie). La Tunisie est un pays qui appartient à la fois au Continent africain et au Monde arabe.

Les films en phase de production sont présentés à des professionnels (producteurs, acheteurs, distributeurs, sociétés de post-production et programmateurs de festivals de films), dans le cadre de l’atelier qui facilite la post-production et leur accès au marché du film. Les deux premiers jours du programme sont consacrés aux projections. Au troisième jour, des rencontres individuelles ont lieu entre les projets sélectionnés et les professionnels participant au Venice Production Bridge.

