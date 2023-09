L’Allemagne ajoutera-t-elle la Tunisie, l’Algérie et le Maroc à la liste des «pays sûrs» ?

L’opposition en Allemagne souhaite que la loi sur l’asile soit élargie afin que les demandes des Tunisiens, Algériens et marocains soient rapidement rejetées comme étant «infondées».

Par Tim Stickings

Un différend a éclaté en Allemagne sur la question de savoir si la Tunisie, le Maroc et l’Algérie doivent être considérés comme des «pays sûrs» en matière d’immigration clandestine.

L’opposition conservatrice allemande souhaite que les migrants des trois pays, ainsi que de l’Inde, soient ajoutés à une liste qui signifie que leurs demandes d’asile peuvent être rejetées comme «clairement infondées».

L’objectif est de dissuader les migrants économiques de déposer une demande d’asile en Allemagne en leur signalant qu’ils sont voués à l’échec.

Les demandes jugées «manifestement infondées» peuvent être classées plus tôt et les personnes expulsées plus rapidement.

Mais la ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock a rejeté la demande d’expulsions générales vers l’Afrique du Nord et l’Inde, affirmant que l’opposition «a dû manquer» les récentes arrestations des opposants au régime en Tunisie. Elle a accusé l’opposition d’«utiliser une tondeuse à gazon» en matière de politique étrangère et des droits de l’homme.

Le Parlement peut ajouter des pays à la liste s’il peut être «conclu en toute sécurité» que «la persécution politique et les peines ou traitements inhumains ou dégradants n’existent pas» dans ces pays.

Les individus peuvent toujours demander l’asile s’ils peuvent prouver qu’ils sont persécutés «malgré l’hypothèse de départ» selon laquelle ils n’ont aucune raison d’avoir besoin de protection en Allemagne.

Friedrich Merz, le chef de l’opposition démocrate-chrétienne, avait demandé que les Tunisiens, les Marocains, les Algériens et les Indiens soient inclus car leurs demandes d’asile avaient «des taux d’acceptation inférieurs à 1 pour cent». «Ces pays doivent être reconnus comme pays d’origine sûrs afin que nous puissions y renvoyer immédiatement les personnes», a-t-il déclaré.

Les chiffres du premier semestre de cette année montrent que 350 Algériens, 123 Tunisiens, 115 Marocains et 68 Indiens ont été expulsés d’Allemagne. Les personnes sont souvent renvoyées vers les États frontaliers de l’Union européenne (UE) où elles ont demandé l’asile pour la première fois.

Le parti d’extrême droite Alternative pour l’Allemagne (AfD) a connu une forte hausse dans les sondages, attribuée en partie aux inquiétudes concernant l’asile.

Les États allemands et les autorités locales ont fait pression sur les ministres pour qu’ils réduisent le nombre de demandes d’asile après qu’une augmentation des demandes ait coïncidé avec les mouvements de réfugiés ukrainiens visant à étendre les centres de migration.

Il existe des propositions distinctes visant à prolonger la détention des immigrants de 10 jours à 28 jours et à élargir les pouvoirs de recherche de la police pour accélérer les expulsions.

Traduit de l’anglais

Source : The national News.