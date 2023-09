Tunisie : rétrécissement du déficit de la balance des paiements

Le déficit de la balance des paiements de la Tunisie s’est rétréci fin juillet à 2814 millions de dinars (MDT), indique le dernier conseil d’administration de la Banque centrale de Tunisie (BCT).

Ce rétrécissement s’explique par une baisse des importations de produits non essentiels, comme le démontrent les données du commerce extérieur de l’Institut national de la statistique (INS).

Le déficit commercial de la Tunisie a été ramené au cours des sept premiers mois de l’année 2023 à 10 228,3 MDT contre 13 723,5 MDR une année auparavant.

Cela résulte, selon certains analystes, du résultat d’une croissance des exportations de 11,1% au cours des sept premiers mois de 2023 avec des recettes totales s’élevant à 36 151,1 MDT contre 32 529,1 MDT en 2022, précise l’INS. Les importations étant restées quasi stables (+0,3 %).

Une baisse considérable des importations non essentielles, notamment les fruits, les produits en plastique, les meubles et le bois, les jouets, etc., a permis cette stabilisation.

Des exportations en hausse (+11,1% au cours des sept premiers mois de l’année) ont été enregistrées dans un certain nombre de secteurs, principalement les industries agroalimentaires (+13,6%), le textile, l’habillement et le cuir (+13,3%) et les industries mécaniques et électriques (+19,4 %).

Les exportations ont eu tendance à croître, notamment vers l’Algérie (+48%) et la Libye (+7%).