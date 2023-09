Libye : 150 morts suite aux inondations causées par l’ouragan Daniel

Les inondations provoquées par les pluies torrentielles qui ont frappé l’est de la Libye ces derniers jours ont fait au moins 150 morts, selon une source officielle.

«Au moins 150 personnes ont été tuées à cause des inondations provoquées par l’ouragan Daniel à Derna, dans la région de Jabal Al-Akhdar et dans la banlieue d’Al-Marj», dans l’est de la Libye, a indiqué Mohamed Massoud, porte-parole du chef de l’exécutif parallèle basé à Benghazi (Est).

En raison des effets destructeurs provoqués par le cyclone Daniel, le Premier ministre libyen nommé, Oussama Hammad, a annoncé deux jours fériés (le 10 et le 11 septembre) pour tous les secteurs de l’est du pays, à l’exception de la sécurité, de la santé et des urgences.

Sur les 150 victimes, au moins 13 personnes sont mortes à Al-Bayda, la quatrième plus grande ville de Libye, a rapporté The Libya Update.

Abdul Rahim Maziq, directeur du principal centre médical de la ville, prévoit que le nombre de morts dépassera la centaine à Benghazi en raison du grand nombre de rapports faisant état de personnes portées disparues à cause des inondations.

Selon The Libya Update, plusieurs demandes d’aide émanent de différentes villes de l’est de la Libye, où des inondations massives ont submergé les maisons et où le vent continue de dévaster les structures.

La tempête, qui a déversé ces derniers jours d’intenses précipitations dans la mer, a atteint avant-hier la Cyrénaïque, inondant une vaste zone allant de Benghazi à El Bayda, avec des vents atteignant des vitesses comprises entre 120 et 180 kilomètres par heure, selon le service météorologique régional. Les précipitations ont été estimées entre 50 et 250 mm de pluie, avec des éclairs et du tonnerre.

Selon le Centre météorologique national libyen, l’intensité du vent s’est atténué hier, mais appelle toujours à la prudence. La tempête devrait se déplacer vers l’est, autour des régions de Jaghbub, et atteindre les régions frontalières avec l’Égypte.