Délégation commerciale tunisienne en Libye

La Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Tripoli a accueilli des rencontres B2B entre ses membres et une délégation commerciale tunisienne, mardi 12 novembre 2024, à son siège de Tripoli.

Les rencontres se sont déroulées en présence du président de l’Assemblée générale de la Chambre de commerce de Tripoli, de l’ambassadeur de Tunisie en Libye, de plusieurs membres du comité de direction de la Chambre et des représentants du Centre tunisien de promotion des exportations (Cepex).

Selon la Chambre de commerce Tripoli, ces rencontres visaient à identifier des opportunités d’investissement et de partenariats économiques entre les entreprises des deux pays.

La délégation tunisienne comprenait plusieurs sociétés spécialisées dans les domaines des travaux publics et de la construction, des matériaux de construction et des canalisations.

L’ambassadeur de Tunisie en Libye a souligné l’importance de renforcer les relations de coopération et le partenariat économique entre les deux pays et d’inciter les hommes d’affaires et les investisseurs à aller de l’avant et à leur fournir un soutien et une assistance pour faciliter leurs activités commerciales.

Les entreprises tunisiennes ont fait une série de présentations introductives à leurs homologues libyennes suivies de rencontres B2B pour discuter et identifier les opportunités à travers lesquelles des partenariats et des accords commerciaux peuvent être conclus, écrivent nos confrères de Libya Herald.

I. B.