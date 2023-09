Otan : Javier Colomina en visite en Tunisie

Le ministre des Affaires étrangères, Nabil Ammar, a reçu, lundi 11 septembre 2023, Javier Colomina, secrétaire général adjoint de l’Otan, délégué aux affaires politiques et de sécurité et représentant spécial du secrétaire général de l’Otan pour le Caucase du Sud et l’Asie centrale.

Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, les deux parties ont discuté des voies et moyens de consolider les relations de coopération et de partenariat entre la Tunisie et l’organisation atlantique. «La réunion a également permis de donner un aperçu des questions régionales et internationales d’intérêt commun», ajoute le communiqué.

Depuis 2015, la Tunisie a obtenu le statut d’«allié majeur» non membre de l’Otan, un statut accordé par Washington aux pays alliés qui entretiennent des relations stratégiques avec les forces armées américaines, mais ne font pas partie de l’organisation.

La Tunisie est devenue le 16e allié majeur et le 6e pays arabe à bénéficier de ce statut.

Colomina sera en Tunisie jusqu’au 13 septembre 2023.