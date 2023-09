Malgré l’accord avec la Tunisie, hausse des flux de migrants vers l’Italie

Un grand nombre de migrants ont atteint l’Italie par la mer depuis l’Afrique du Nord, causant des problèmes au gouvernement de droite de la Première ministre Giorgia Meloni, après avoir promis des contrôles plus stricts. Aperçu de la situation.

Quelle est la gravité de la situation?

Depuis le 1er janvier, environ 118 500 migrants clandestins ont débarqué sur les côtes italiennes, un chiffre presque record qui ne concorde pas avec les promesses de campagne électorale de Meloni.

Selon les tendances actuelles, les arrivées sont proches du pic enregistré en 2016, lorsqu’environ 181 500 migrants maritimes sont arrivés en Italie. Entre janvier et août de cette année-là, il y a eu environ 115 000 débarquements, comparativement à 114 526 à la même période en 2023.

La détérioration des conditions économiques et sociales en Tunisie a contribué à cette augmentation, exerçant une pression sur Lampedusa, l’île la plus méridionale de l’Italie et un premier port d’escale pour de nombreuses personnes en provenance d’Afrique du Nord.

S’agit-il d’une urgence?

Les migrants qui arrivent à Lampedusa ou ailleurs en Sicile ne restent pas mais se déplacent généralement vers le nord, beaucoup cherchant à se rendre en Europe du Nord.

Les maires de plusieurs villes se sont plaints d’avoir le fardeau principal de s’occuper des migrants, avec peu d’aide financière du gouvernement central, en particulier pour les mineurs non accompagnés.

Les membres de la coalition au pouvoir (en Italie, Ndlr) ont accusé l’Union européenne (UE) de ne pas offrir suffisamment de soutien à l’Italie – mais d’autres membres de l’UE sont également sous la pression de l’immigration.

L’Italie fait face à davantage d’arrivées par la mer, mais d’autres pays font face à des chiffres globaux de migration plus élevés, y compris par voie terrestre. En 2022, l’Allemagne, la France, l’Espagne et l’Autriche ont toutes reçu plus de premières demandes d’asile que l’Italie.

Que fait le gouvernement italien ?

Meloni a conduit l’UE à conclure un accord avec la Tunisie en juillet pour endiguer les flux migratoires, mais jusqu’à présent, le pacte a eu peu d’effet. L’Italie fait pression pour des accords similaires avec d’autres pays d’origine et de transit.

Le gouvernement italien a également adopté une ligne dure contre les organisations humanitaires de sauvetage des migrants, en saisissant leurs bateaux, en leur interdisant d’effectuer plusieurs sauvetages et en les obligeant à parcourir de plus longues distances pour débarquer des migrants.

Les organisations humanitaires ont été accusées de travailler avec des passeurs et d’encourager les migrants à partir en mer en sachant que quelqu’un sera là pour les secourir. Ces organismes disent que les deux accusations sont fausses.

À la suite d’un naufrage en février qui a tué au moins 94 migrants, les gouvernements ont durci les peines de prison pour les passeurs, mais ont également augmenté le nombre de permis de travail pour migrants afin de favoriser la migration légale.

Que peut-on faire d’autre?

Les organisations caritatives et les militants disent qu’il y a une pénurie de structures d’accueil pour les migrants parce que le gouvernement a réduit les fonds. Ils exhortent le gouvernement à ouvrir davantage de routes migratoires légales, à abandonner son hostilité envers les ONG de sauvetage et à simplifier le processus de légalisation des migrants irréguliers déjà en Italie.

Avec la diminution de la population et la pénurie de main-d’œuvre, l’administration de Meloni a partiellement répondu à ces appels, augmentant les quotas d’entrée pour les travailleurs migrants non européens à 452 000 pour 2023-2025 contre environ 83 000 en 2022.

Le gouvernement a promis davantage de fonds pour les mineurs non accompagnés.

Source : Reuters.