Comment l’endettement marginalise l’Égypte et la Tunisie

La dépendance de l’Égypte et de la Tunisie à l’égard des financements extérieurs les a conduites à devenir périphériques dans l’économie mondiale et dans la géopolitique du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord.

Par Amr Adly & Hamza Meddeb

Des niveaux d’endettement élevés et des stratégies de sauvetage changeantes remodèlent le paysage géopolitique du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord. Les pays exportateurs d’hydrocarbures gagnent en importance face aux pays très endettés que sont l’Égypte, la Jordanie, le Liban et la Tunisie. Cela exacerbe la marginalisation économique des pays à revenu faible et intermédiaire, les obligeant à s’aligner géopolitiquement sur des bailleurs de fonds ambitieux et riches en ressources, dont les sphères d’influence qui se chevauchent ou s’entrechoquent fragmentent la région.

Parmi les pays endettés, l’Égypte et la Tunisie ont été confrontées à des défis similaires, malgré leurs trajectoires politiques et économiques divergentes depuis 2011. Tous deux s’efforcent d’obtenir un soutien financier extérieur, après avoir souffert des chocs successifs des prix alimentaires et énergétiques ainsi que de la hausse des taux d’intérêt.

Après des années d’austérité, l’Égypte, premier importateur mondial de blé, est aux prises avec les chocs générés par la guerre entre la Russie et l’Ukraine. La Tunisie, quant à elle, est confrontée à une situation budgétaire qui ne cesse de se détériorer et à une dette publique à peine soutenable.

Depuis la pandémie de Covid-19, les vulnérabilités structurelles à long terme des deux pays ont été exacerbées par des conditions économiques mondiales défavorables. Le déclin des investissements directs étrangers dû au long ralentissement de l’économie mondiale, la contraction du commerce mondial et des secteurs lucratifs du tourisme égyptien et tunisien, ainsi que la flambée des prix des produits alimentaires et de l’énergie ont tous aggravé les déficits et les besoins financiers.

L’Égypte a conclu un accord avec le Fonds monétaire international (FMI) en décembre 2022 qui a permis d’éviter une catastrophe après une sortie massive de dette à court terme, mais elle compte toujours principalement sur la générosité des États du Conseil de coopération du Golfe (CCG). Pourtant, les pays du CCG restent réticents à soutenir l’Égypte, compte tenu de ses importants besoins financiers.

En Tunisie, le président Kaïs Saïed a isolé la Tunisie de ses sponsors occidentaux, même s’il a inversé le processus de démocratisation du pays qui a duré dix ans après avoir organisé un coup d’État en juillet 2021. Son régime autoritaire populiste s’est principalement appuyé sur le maigre soutien financier fourni par l’Algérie voisine. De la même manière que l’Égypte a été contrainte de s’aligner sur les États du Golfe en raison de ses besoins financiers, la Tunisie a dû faire de même avec l’Algérie, rompant avec son approche plus indépendante du passé.

Cette dépendance chronique à l’égard des financements extérieurs a créé un processus de périphérisation (ou marginalisation) à deux niveaux pour l’Égypte et la Tunisie. Tous deux sont devenus périphériques dans l’économie mondiale, de sorte que leurs politiques économiques sont désormais principalement définies par la nécessité d’obtenir des financements extérieurs et d’accepter les préférences de leurs créanciers pour combler des déficits de financement toujours plus grands. Dans le même temps, leur dépendance à l’égard des pays exportateurs d’hydrocarbures reflète également leur périphérisation en termes de géopolitique au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, sapant ainsi l’autonomie de longue date de l’Égypte et de la Tunisie en matière de politique étrangère.

Trajectoires de dépendance aux financements étrangers

Depuis 2013, l’Égypte et la Tunisie sont devenues beaucoup plus dépendantes des ressources financières étrangères en raison des chocs alimentaires, énergétiques et des taux d’intérêt. Cette année-là, la Tunisie a adopté son premier programme du FMI après le soulèvement de 2011, tandis que l’Égypte comptait sur les dépôts à long terme et les prêts à faible taux d’intérêt des États du CCG pour stabiliser son économie. La Tunisie a de nouveau accepté un programme du FMI en 2016, tout comme l’Égypte. Ces mesures étaient cruciales pour permettre aux deux pays d’accéder aux marchés financiers internationaux.

Pourtant, ces programmes ont exposé l’Égypte et la Tunisie aux conditionnalités imposées par les institutions financières internationales, les rendant plus vulnérables aux chocs extérieurs, en particulier aux variations des taux d’intérêt sur le dollar américain. En Égypte, ces chocs exercent de nouvelles pressions sur le régime du président Abdel-Fattah Al-Sissi, augmentant ainsi les risques de tensions sociales, tandis qu’en Tunisie, ils continuent de saper sérieusement la capacité de Saïed à consolider son leadership autoritaire.

Les problèmes économiques de l’Égypte remontent à la période qui a suivi le soulèvement de 2011 et à l’instabilité qui a suivi. L’insécurité alimentaire et les importants déficits du compte courant et du commerce ont convergé pour accroître la dépendance du pays à l’égard des financements étrangers, augmentant ainsi l’encours de sa dette extérieure et le fardeau du service de la dette. Depuis la finalisation de l’accord avec le FMI fin 2016, le gouvernement égyptien a poursuivi un programme néolibéral qui comprenait une forte dévaluation de la livre égyptienne, entraînant une hausse des taux d’inflation. Le programme du FMI a également imposé des mesures d’austérité sévères, parmi lesquelles la réduction des subventions, la réduction des services publics et l’élargissement de la fiscalité indirecte. Le régime Sissi a adopté des mesures répressives contre l’opposition politique et les groupes de la société civile pour mettre en œuvre une austérité impopulaire.

L’amélioration relative des indicateurs macroéconomiques était nécessaire pour attirer des investissements de portefeuille à court terme dans la dette extérieure égyptienne, dont l’échéance est souvent inférieure à un an.

En effet, la part de la dette à court terme dans les réserves de change de l’Égypte a triplé, passant d’une moyenne de 11,86% en 2000-2010 à 29% en 2011-2021. Cela est dû aux taux d’intérêt réels très élevés suite à l’accord du FMI de 2016, ainsi qu’à la capacité réduite de l’Égypte à attirer des investissements directs étrangers, qui ont tendance à se concentrer sur le long terme.

Initialement, la dette à court terme était constituée de dépôts des banques centrales du CCG auprès de la banque centrale égyptienne. Toutefois, à partir de 2017, ces flux ont été progressivement remplacés par des flux à court terme provenant de fonds d’actions internationales. Pourtant, cela a exposé davantage l’Égypte aux aléas des marchés financiers mondiaux. Cela reflète également la détérioration des conditions d’emprunt pour les économies périphériques du Sud, qui ont dû lutter pour attirer des financements à court terme en l’absence d’investissements à long terme.

En Tunisie, la situation était quelque peu différente. Après le soulèvement populaire de 2010-2011, le pays a reçu d’importants afflux de capitaux de toutes sortes : prêts à faible taux d’intérêt, dépôts à la banque centrale tunisienne, prêts garantis par les États-Unis et aide macrofinancière de l’Union européenne, entre autres. Celles-ci ont aidé le pays à faire face à la forte baisse des investissements directs étrangers et à l’effondrement du tourisme après les attentats terroristes de 2015 et 2016.

À l’époque, la Tunisie bénéficiait d’une rente démocratique – un financement motivé par le processus de démocratisation du pays. Cependant, comme les décideurs tunisiens étaient convaincus que les partenaires internationaux continueraient à soutenir la démocratie tunisienne quoi qu’il arrive, ils n’étaient pas incités à se conformer aux conditions des institutions financières internationales. Au lieu de mettre en œuvre des réformes visant à réduire le fardeau de la dette de la Tunisie, les élites dirigeantes se sont donc appuyées sur les afflux de capitaux pour gagner du temps et éviter un ajustement économique indispensable.

La détérioration de la situation budgétaire du pays a contraint le gouvernement à négocier l’accord avec le FMI en 2016. Parmi les exigences du FMI figuraient la réduction de la masse salariale et des subventions du secteur public et la mise en œuvre d’une réforme fiscale.

Toutefois, l’incapacité des dirigeants politiques à concilier des intérêts économiques et sectoriels contradictoires a rendu difficile l’adoption de réformes et la réduction de la dette publique. Constatant que son programme n’avançait pas, le FMI a décidé en 2019 de suspendre le décaissement des tranches de prêt, signalant un changement d’attitude de la part de l’institution alors que la situation économique de la Tunisie devenait extrêmement fragile.

Au niveau national, l’échec des gouvernements tunisiens à parvenir à un compromis sur le partage des charges a encouragé les acteurs locaux – syndicats, élites économiques et entreprises – à redoubler d’exigences.

La Tunisie a fini par payer le prix du retard des réformes après l’apparition de la pandémie de Covid-19. L’impact sur l’activité économique a conduit à un taux de croissance négatif de 8,6% en termes de PIB réel en 2020, soit la plus forte baisse enregistrée depuis l’indépendance en 1956. Alors que la Tunisie tentait de se remettre de ce choc, le début de la guerre en Ukraine en février 2022 n’a fait qu’aggraver ses déséquilibres fiscaux. La dette publique a considérablement augmenté, passant de 47,7% du PIB en 2012 à 88% en 2022. Le pourcentage de la dette à court terme dans la dette extérieure de la Tunisie a augmenté de 21,7% en 2011 à 32,4% en 2021. La part de la dette à court terme en tant que pourcentage des réserves totales a également augmenté de façon spectaculaire, passant de 51% en 2011 à 152,5% en 2021.

Face à cette aggravation de la situation, la Tunisie a cherché un nouvel accord avec le FMI. En octobre 2022, elle a signé un accord au niveau des services avec l’organisation, qui attend l’approbation du conseil d’administration du FMI.

Le coup d’État de Saïed, son manque d’engagement en faveur des réformes et les promesses non tenues de la Tunisie au cours de la décennie précédente ont conduit le FMI à continuer d’exiger des mesures qui montreraient la volonté du président de se lancer dans un programme de réformes difficile sur quatre ans (2023-2027). Cependant, le contraire s’est produit en avril 2023, lorsque Saïed a rejeté les conditions du FMI, les qualifiant de «diktats». Cela a fait perdre encore plus de terrain aux obligations tunisiennes sur les marchés internationaux, nuisant encore davantage à la notation de crédit du pays et menaçant la viabilité de sa dette. Au niveau le plus bas, l’UE sera tout simplement incapable de débloquer davantage de fonds, compte tenu de ses réglementations internes.

L’incapacité de la Tunisie à couvrir ses besoins de dépenses et à obtenir un soutien financier international important a commencé à poser des problèmes pour garantir les importations essentielles. En 2022, les produits de base comme le sucre, l’huile végétale, le riz, le café et le lait ont commencé à disparaître des supermarchés. Il n’est pas surprenant que, alors que la Tunisie et l’Égypte étaient confrontées à des difficultés de financement, les deux pays se soient trouvés confrontés à des dilemmes affectant leurs approches politiques régionales.

Le financement extérieur et ses implications

En cherchant à répondre à leurs besoins financiers, l’Égypte et la Tunisie ont dû réviser leurs perspectives de politique étrangère et s’aligner sur les pays qui les ont aidés à les financer ou qui sont en mesure de le faire. Pour l’Égypte, cela l’a rapprochée des positions politiques des États du CCG, contrairement à son rôle antérieur de pays qui définissait les orientations politiques majeures du monde arabe. La Tunisie n’a reçu qu’un soutien significatif de la part de l’Algérie et a abandonné sa politique traditionnelle de compromis dans les affaires nord-africaines. Ces changements ont alimenté un processus de périphérisation régionale de deux pays qui avaient auparavant joué un rôle d’avant-garde dans l’histoire arabe postcoloniale.

Les faiblesses économiques de l’Égypte au cours de la dernière décennie ont obligé le pays à avoir besoin de manière récurrente du soutien financier de l’Arabie saoudite et des Émirats arabes unis (EAU). Les deux États du Golfe ont cherché à stabiliser la situation pour des raisons politiques et géostratégiques : freiner la vague de soulèvements arabes, déloger les islamistes du pouvoir et maintenir l’Égypte dans leurs sphères d’influence.

Le Qatar a également joué un rôle croissant. Après des années de relations tendues, au cours desquelles l’Égypte s’est jointe à l’Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis et à Bahreïn pour imposer des sanctions au Qatar, le Caire et Doha ont entamé un rapprochement diplomatique et économique en 2022, qui a facilité le retour des investissements qataris en Égypte.

Pourtant, aujourd’hui, l’attitude des pays du Golfe à l’égard de l’Égypte a changé. L’accent n’est plus uniquement mis sur des considérations politiques et sécuritaires. Les investisseurs du CCG recherchent plutôt de meilleurs retours sur investissement en prenant le contrôle d’actifs publics, certains ayant une valeur stratégique, comme les ports maritimes et les services publics. En parallèle, l’économie égyptienne suscite de plus en plus d’inquiétudes. Étant donné que l’Égypte est devenue dépendante de plans de sauvetage plus fréquents et plus importants, les gouvernements du Golfe ont développé un intérêt pour les politiques macroéconomiques égyptiennes. Historiquement, l’Égypte a utilisé ses liens étroits avec le CCG comme substitut au financement du FMI. Cette période semble révolue. En décembre 2022, le FMI a accepté de «catalyser» les financements destinés à l’Égypte en provenance des pays du CCG, ce qui était une première. En outre, conformément aux conditions du FMI, les pays du Golfe poussent l’Égypte à réduire l’implication de l’armée égyptienne dans l’économie et à être plus transparente sur les finances des entreprises publiques.

La Tunisie est également dans une impasse. Après une décennie de soutien financier et d’accès à l’argent facile, le pays se retrouve coincé sous le gouvernement Saïed. Le président a isolé la Tunisie sans aucun plan de secours.

Selon l’accord des services de 2022, le FMI a accepté de fournir à la Tunisie 1,9 milliard de dollars. Cependant, l’organisation s’attend à ce que d’autres États comblent le déficit de financement. Alors que l’Arabie saoudite, le Koweït et les Émirats arabes unis étaient initialement susceptibles de le faire, ils ont finalement laissé cette tâche aux pays européens.

L’échec du gouvernement tunisien à mobiliser des fonds montre que Saïed manque cruellement de ressources financières pour consolider son régime et gérer les tensions sociales. Au lieu de cela, le président a gagné du temps, légitimant l’opinion internationale selon laquelle il n’a pas la volonté, ou est incapable, de s’attaquer aux problèmes fiscaux et économiques de la Tunisie.

Les propos racistes de Saïed contre les «migrants d’Afrique subsaharienne» en février 2023 n’ont fait qu’empirer les choses.

Le rejet par Saïed des récentes conditions du FMI reposait, premièrement, sur la conviction qu’elles représentent une violation de la souveraineté tunisienne. Le président estime que les Tunisiens doivent compter sur eux-mêmes pour résoudre leur crise économique, qu’il considère comme une conséquence des actions d’une élite corrompue. Son style paranoïaque a généré une méfiance à l’égard des principaux partenaires, notamment des institutions financières internationales. Cette méfiance est partagée par les États-Unis et les pays européens, qui craignent de voir la rhétorique antioccidentale de Saïed conduire à un changement dans les affiliations politiques et économiques de la Tunisie, que le président a laissé entendre qu’il reconsidérait sa décision.

Une deuxième raison pour laquelle Saïed a rejeté les conditions du FMI était sa peur des protestations populaires. La manière unilatérale du président de reconstruire le système politique tunisien et de gérer les affaires publiques l’a éloigné de nombreux acteurs sociaux. Son incapacité à rassembler une large coalition sociale mine la légitimité du nouveau système politique, rendant Saïed dépendant des services de sécurité pour compenser son manque de soutien populaire. Son rejet des corps intermédiaires entre l’État et la société l’a mis en conflit avec la plupart des partis politiques, des syndicats et des corporations professionnelles. Cela augmente le risque de protestations si la situation économique se détériore davantage, mais aussi si la Tunisie met en œuvre les stipulations impopulaires de l’accord du FMI.

Compte tenu de son isolement, la Tunisie a dû compter exclusivement sur le soutien financier de l’Algérie. Cela s’est concrétisé par des prêts, des dépôts et des livraisons de gaz à des prix préférentiels. Depuis la prise de pouvoir de Saïed, les prêts et dépôts algériens auprès de la Banque centrale de Tunisie se sont élevés à 800 millions de dollars. Cependant, le prix à payer a été l’alignement croissant de la Tunisie sur l’Algérie dans son conflit avec le Maroc.

Historiquement, la Tunisie avait maintenu une position de neutralité entre les pays rivaux. Cela n’est plus possible car Tunis est devenue financièrement dépendante d’Alger. Le point d’inflexion s’est produit lorsque Saïed a reçu officiellement les dirigeants du Front Polisario à Tunis en septembre 2022, montrant que la Tunisie penchait pour la position algérienne dans le conflit du Sahara occidental. Le Polisario, soutenu par l’Algérie, cherche à obtenir l’indépendance du Sahara occidental vis-à-vis du Maroc, et cet épisode a déclenché une crise diplomatique ouverte entre Tunis et Rabat, les deux pays ayant rappelé leurs ambassadeurs.

Compte tenu de ses vulnérabilités financières, la Tunisie est sur le point de faire défaut sur sa dette. La détérioration de ses relations avec les institutions financières internationales, l’absence de soutien financier de la part des pays du Golfe ou des pays européens et son incapacité à accéder aux marchés financiers internationaux aggravent sérieusement les problèmes d’endettement du pays.

La Tunisie joue un rôle limité dans les priorités politiques, économiques et sécuritaires des États du Golfe, c’est pourquoi les pays du CCG se sont abstenus de lui fournir des fonds. La Chine, que les partisans de Saïed considèrent comme une alternative potentielle, n’est pas intervenue et évitera probablement les problèmes de la Tunisie. Tout cela renforce la périphérisation du pays, qui n’a fait que renforcer son impasse économique et politique.

La périphérisation de l’Égypte par rapport à ses sponsors du CCG a commencé il y a des années et semble s’accélérer. En 2017, l’Égypte a cédé à l’Arabie saoudite deux îles inhabitées mais d’importance stratégique de la mer Rouge – Tiran et Sanafir. Cela a provoqué une opposition publique en Égypte. Riyad avait plusieurs raisons de reprendre les îles, notamment son affirmation selon laquelle elles appartenaient à l’origine au royaume avant qu’elles ne soient cédées à l’Égypte en 1950 pour éviter une prise de contrôle israélienne. Cependant, cette décision a été présentée en Égypte comme une capitulation d’un territoire souverain en échange d’une aide financière saoudienne. Cette interprétation était justifiable dans la mesure où l’Égypte n’aurait probablement pas restitué les îles si elle n’avait pas été financièrement dépendante de l’Arabie saoudite.

L’Égypte a également perdu son importance géostratégique en tant qu’intermédiaire potentiel entre le monde arabe et Israël. Ce rôle a été la pierre angulaire des relations de l’Égypte avec les États-Unis après le traité de paix avec Israël en 1979.

Aujourd’hui, cependant, grâce aux soi-disant accords d’Abraham, deux États du CCG – les Émirats arabes unis et Bahreïn – entretiennent des relations diplomatiques avec Israël, tout comme le Maroc et le Soudan, brisant le monopole égyptien et jordanien. C’est peut-être la raison pour laquelle l’Égypte a accueilli les accords d’Abraham avec des réserves implicites, en se concentrant sur la nécessité pour Israël de conclure un accord avec les Palestiniens, et pas seulement avec les États arabes.

Cependant, dans un contexte de crise économique en Égypte au début de 2022 et de recours urgent au financement du CCG, le ministre des Affaires étrangères du pays a assisté au sommet du Néguev organisé par Israël en mars, auquel participaient des États arabes ayant signé des accords de paix avec Israël. Cela indique que l’Égypte restera active dans le processus de normalisation arabe avec Israël, dans lequel un État leader du CCG, à savoir les Émirats arabes unis, a joué un rôle majeur, même s’il a éclipsé le statut régional de l’Égypte.

En guise de conclusion

Alors que l’Égypte et la Tunisie luttent pour la stabilité, leur périphérisation croissante les entraîne dans un cercle vicieux. Plus leurs problèmes économiques s’accumulent, plus leurs besoins financiers augmenteront et plus leur dépendance géopolitique à l’égard des bailleurs de fonds régionaux sera profonde. Le problème est que leur marginalisation géopolitique les prive de marge de manœuvre alors qu’ils deviennent de moins en moins pertinents dans un contexte géopolitique régional et mondial en évolution.

Alors que le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord connaissent de profondes transformations, l’Égypte et la Tunisie ont été laissées de côté lorsqu’il s’agit de déterminer les résultats. L’Égypte était absente de la réconciliation saoudo-iranienne, tandis qu’en mai 2022, le président algérien a proposé de jouer un rôle dans la résolution de la crise politique intérieure tunisienne, comme si les dirigeants tunisiens n’étaient pas en mesure de le faire eux-mêmes. Une fois la périphérisation installée, l’inverser peut s’avérer très difficile.

Traduit de l’anglais.

Source : Malcolm H. Kerr Carnegie Middle East Center.