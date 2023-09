Avec le contrat Abnai, Comar assure la scolarité de vos enfants

L’éducation des enfants est le souci numéro un des parents en Tunisie. Or, l’éducation est devenue couteuse, dans le privé comme dans le public. Avec le contrat Abnai, les Assurances Comar vous proposent des solutions pour préserver l’avenir de vos enfants.

En souscrivant au contrat Abnai (Mes enfants), les parents bénéficient d’avantages dont ils ressentent l’utilité et l’importance le jour où ils en dont le plus vivement besoin.

Parmi ces avantages, la protection financière pour les dommages (corporels ou matériels) causés aux tiers par les enfants, le versement de capitaux en cas de situations imprévues dans la vie et le remboursement des frais de rattrapage scolaire ou de garde engagés suite à une interruption scolaire.

Ce sont là autant de situations que des parents prévoyants et organisés se feraient un devoir d’anticiper. Et à cet égard, le contrat Abnai est d’autant plus utile qu’il accompagne les enfants de 6 mois à 24 ans et leur garantit sécurité et sérénité en permettant aux parents qui y souscrivent de disposer des moyens financiers dont ils auraient besoins face aux aléas et aux imprévus, notamment le remboursement des frais engagés.

