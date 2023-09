Bizerte : Le SG du bureau régional Ennahdha et deux autres dirigeants locaux arrêtés

Trois membres du bureau régional du parti islamiste Ennahdha à Bizerte ont été arrêtés, hier vendredi 15 septembre 2023, dont le secrétaire général régional Ali Naffati.

Le SG du bureau local de Ras Jebel Haythem Benzarti et Hamza Akkari membre du bureau local d’Utique ont également été arrêtés, ce que le parti islamiste a fermement dénoncé, «en pointant du doigt une intimidation et un acharnement contre les opposants politiques en vue de les faire taire».

«Les arrestations des militants et opposants politiques visent aussi à camoufler l’échec du pouvoir en place et son incapacité à gérer le pays et répondre aux attentes des citoyens , notamment face à la détérioration du pouvoir d’achat et des conditions sociales», estime encore Ennahdha, qui a appelé à la libération des dirigeants locaux de son bureau de Bizerte ainsi que tous les détenus politiques.

Le parti islamiste a également appelé, dans son communiqué, à «cesser de cibler les opposants et à mettre fin aux restrictions sur les droits et les libertés»

Y. N.