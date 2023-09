La question migratoire enflamme le débat politique en Italie

L’urgence des débarquements de migrants sur les côtes italiennes agite la majorité au pouvoir en Italie. C’est la Ligue qui continue de hausser la voix, contestant l’approche suivie jusqu’ici par le Premier ministre Giorgia Meloni, notamment dans la relation avec la Tunisie. (Illustration : la coalition de droite au pouvoir composée de Fratelli d’Italia de Giorgia Meloni, la Ligue de Matteo Salvini tiendra-t-elle encore longtemps ?)

Par Imed Bahri (avec agences)

Un Conseil des ministres est prévu lundi matin et on ne peut pas exclure que le nouveau paquet de mesures de sécurité annoncé ces derniers jours par le ministre de l’Intérieur Matteo Piantedosi et Matteo Salvini, vice-Premier ministre, arrive sur la table. «Il existe de nombreuses façons de bloquer, réduire un flux : des remèdes extrêmes aux maux extrêmes», dit le leader d’extrême-droite, en invoquant «un centre d’expulsions dans chaque région».

Vers des attitudes plus rigides

Salvini se dit de plus en plus convaincu qu’«une attaque contre l’Italie» est en cours et que «nous devons agir seuls étant donné que l’Europe est clairement absente, distante, ignorante et sourde». «C’est seulement ici, accuse-t-il, que ces chiffres existent (nombre de débarquement de migrants irréguliers, Ndlr), pas en Espagne, en France, à Malte, en Grèce ou ailleurs». Il ajoute, accusateur: «Il y a des institutions allemandes qui donnent des millions d’euros à des ONG allemandes pour amener des migrants en Italie. C’est un fait.» Et de tirer la couverture vers lui, en se désolidarisant au passage de son alliée Meloni : «Quand j’étais ministre, les débarquements étaient moins d’un dixième de ceux auxquels nous assistons. Et ce n’est pas un hasard».

Le thème de la sécurité et des migrants a toujours été un point central dans de la propagande du parti de Salvini et, dans la perspective des prochaines élections européennes, il sera également un sujet crucial dans les mois à venir dans le débat interne au sein de la majorité elle-même. Et bien que le leader de la Ligue tente de calmer la polémique en précisant que «le gouvernement travaille ensemble sur un nouveau décret sur la sécurité, sans aucune différenciation et dans le respect du travail de chacun», le secrétaire adjoint de la Ligue, Andrea Crippa, va encore plus loin en lançant : «Nous devons revenir à ce que Salvini a fait lorsqu’il était ministre de l’Intérieur. Il a montré que les problèmes peuvent être résolus avec des attitudes plus rigides. Je ne parle pas seulement du rétablissement des décrets Salvini de 2018, mais aussi d’une attitude qui doit être plus tranchante».

Le ministère de l’Intérieur est évidemment aussi responsable des débarquements à Lampdusa. Ce n’est pas un hasard si le ministre de l’Intérieur Matteo Piantedosi agit, également, en discutant au téléphone la commissaire européenne aux Affaires intérieures Ylva Johansson : «Nous avons partagé la nécessité de développer une nouvelle stratégie opérationnelle européenne contre les trafiquants d’êtres humains. Et de renforcer les rapatriements depuis la Tunisie vers les pays d’origine».

Pieds nus ou avec des chaussettes usées

«L’Italie est restée dans une solitude peuplée d’hypocrites, je fais référence au contexte européen, car dans les moments difficiles, tout le monde tourne le dos», a déclaré de son côté le ministre de la Protection civile, Nello Musumeci, en marge du premier forum sur les ressources marines à Trieste. «J’espère que l’Europe comprendra enfin que le phénomène migratoire ne peut pas être contenu dans l’indifférence de beaucoup, il doit être abordé, et pas seulement par l’Union européenne», a-t-il ajouté. «À Lampedusa, nous avons fait tout ce qui était possible, ce que nous avons toujours soutenu est proposé à nouveau : le problème n’est pas de devoir sauver un homme en mer, ce qui doit être fait toujours, dans tous les cas et partout, mais le problème est que nous ne devons pas laisser les barques et les bateaux s’approcher de la mafia des contrebandiers». «Nous avons besoin de centaines de milliers de travailleurs en Italie mais ils doivent arriver légalement, à travers des flux prédéterminés par les Etats membres», ajoute Musumeci. La Sicile «étant la première bande de terre d’Europe en Méditerranée, est celle qui souffre le plus de ce drame qui met en difficulté non seulement les structures de l’Etat mais aussi les communautés locales», a-t-il conclu.

Pieds nus ou avec des chaussettes usées, ils parcourent les maisons de Lampedusa, demandant avec des gestes de la nourriture. Ce sont pour la plupart des garçons, quelques mineurs, et ils font de même dans les bars du centre, fixant leur regard sur les comptoirs des rôtisseries du centre-ville. J’espère qu’un client compatissant décidera de leur acheter quelque chose. La générosité des insulaires s’occupe d’apaiser la faim, à commencer par la famille du pompier Antonello Di Malta, avec la mère Teresa, 84 ans, aux fourneaux pour préparer des pâtes pour deux groupes d’adolescents qui remplissaient sa cantine hier soir et aujourd’hui au déjeuner. Il n’en a pas fallu beaucoup pour que le pompier de Lampedusa change ses plans : «Je devais aller dîner avec des amis, mais devant la porte, j’ai trouvé des jeunes du Burkina Faso qui demandaient de la nourriture. L’un d’eux s’est même mis à genoux.’’»

Schlein pour «une Mare Nostrum européenne»

«Le drame de ces jours, nous devrions dire de ces années, à Lampedusa est la démonstration de l’échec de la politique d’externalisation de ce gouvernement. Les débarquements ont augmenté de 60% malgré la tentative cynique de conclure un accord avec un pays qui ne garantit pas les droits démocratiques», a déclaré la secrétaire du Parti démocrate, Elly Schlein. Et d’ajouter : «Nous avons vu l’échec de la médiation de Giorgia Meloni avec ses alliés nationalistes hongrois et polonais et pas une seule protestation pour le manque de solidarité à l’accueil, mais elle dit même qu’ils ont raison. Nous continuerons à lutter pour un partage équitable des responsabilités. Nous sommes les bienvenus parmi tous les pays européens, comme le Parti Démocrate l’a toujours fait pour ouvrir des voies d’accès légales et sûres et des couloirs humanitaires pour tous les pays européens, afin que l’Italie et Lampedusa ne soient pas laissées seules».

Stopper les arrivées de migrants «se réalise» avec «une mission européenne, y compris navale si nécessaire, en accord avec les autorités nord-africaines, pour stopper les départs des bateaux», a déclaré, de son côté, la Première ministre Giorgia Meloni dans une vidéo diffusée par le Palazzo Chigi sur les migrants.

Nous devons alors «vérifier en Afrique qui a ou non le droit d’asile, accueillir dans l’UE uniquement ceux qui y ont effectivement droit selon les conventions internationales et en même temps travailler à des investissements sérieux dans le développement», a-t-elle ajouté, exprimant ainsi une réelle volonté d’externaliser le frontières européennes et de créer des centres de tri du sud de la Méditerranée.