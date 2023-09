Santé : Date du démarrage de la campagne de vaccination contre la grippe en Tunisie

Le ministère de la Santé a annoncé, ce mercredi 20 septembre 2023, que le démarrage de la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière à partir du 17 octobre prochain.

Le ministère a précisé, dans un communiqué publié ce soir, que les quantités de vaccins seront suffisantes, tout en soulignant la nécessité de se faire vacciner pour se prémunir contre les risques de graves complications liées à la grippe.

La même source affirme que les personnes dites vulnérables, atteintes de maladies chroniques, les femmes enceintes et les personnes âgées seront vaccinées en priorité, et ce, dans les centres de soins et les pharmacies, sachant qu’il est possible de bénéficier du vaccin contre la grippe et contre le Covid au même moment.

Y. N.