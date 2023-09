Tunisie : 18 associations et Ong appellent à «faire face aux dérives autoritaires du président»

Dans un communiqué publié mardi 19 septembre 2023, des organisations et des associations de la société civile ont dénoncé «les dérives autoritaires du président de la république Kaïs Saïed » et ont appelé à «mettre fin aux poursuites arbitraires contre syndicalistes, journalistes, opposants et militants…».

Dans leur communiqué, les 18 associations et Ong ont estimé que, «depuis sa prise de pouvoir, le président de la république Kaïs Saïed continue d’utiliser les forces sécuritaire et la justice pour réprimer la voix de ceux qui s’opposent à ses décisions unilatérales», tout en dénonçant «la hausse des poursuites judiciaires dans ce sens, l’adoption de textes de loi répressifs et de décrets portant atteinte aux droits et aux libertés».

Les signataires, qui ont également déploré des violations des droits et des libertés, ont appelé les autorités à mettre fin aux poursuites pénales arbitraires et à libérer les personnes détenues pour leurs activités politique, professionnelle et syndicale tout en demandant au président,, de respecter les droits et les libertés, notamment la liberté d’expression et à respecter les traités et conventions internationaux ratifiés par l’État tunisien.

Ils ont également appelé la société civile «à faire face à ces dérives autoritaires, à soutenir les opposants, les militants, les syndicalistes, les journalistes, les avocats et les juges, et à dénoncer tout abus et toute tentative de restreindre l’espace civique».

Les signataires :

Syndicat national des journalistes tunisiens

Ligue tunisienne de défense des droits de l’Homme

Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux

Al Bawsala

Avocats sans frontières

Psychologues du monde – Tunisie

Jamaity

Damj

Beity

Aswat Nissa

Intersection

ADLI

Fanni Raghman Anni

Association pour promouvoir le droit à la différence

Réseau euro-méditerranéen des droits de l’homme

The legal agenda

Fédération des Tunisiens pour une citoyenneté des deux rives

Le Comité pour le respect des libertés et des droits de l’Homme

Y. N.