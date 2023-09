Tunisie : les démocrates préparent un candidat unique pour la présidentielle de 2024

Les détails d’un mécanisme électoral proposé par la coalition Soumoud pour choisir un candidat à la présidentielle pour les partis démocrates seront dévoilés fin octobre, a déclaré son coordinateur Houssem Hammi.

Ce mécanisme a été proposé pour aider les partis démocrates, qui avaient l’habitude de présenter chacun un candidat avec des résultats souvent maigres, à sélectionner un candidat unique susceptible de réunir le plus de suffrages et de remporter la présidentielle de 2024.

Cette décision rompt avec les pratiques passées et constitue une alternative au système post-25 juillet, incarné par le président Kaïs Saïed.

Lors des présidentielles de 2019, les partis sociaux-démocrates ont présenté douze candidats et dispersé les votes de la famille socio-démocrates, a ajouté le coordinateur.

Le mécanisme proposé sera mis en œuvre par un comité des sages regroupant des personnalités nationales ainsi qu’un comité d’électeurs représentant les régions, les domaines d’activité, les partis politiques, les organisations et les candidats.

Ces deux organes seront chargés de choisir un candidat présidentiel pour les forces démocratiques. Et le comité des sages se concentrera sur la plateforme électorale du candidat.

Le processus sera enclenché fin octobre. Soumoud a engagé des discussions pour la formation du comité des sages et des structures qui superviseront l’entrée en vigueur de ce mécanisme de vote interne et l’application des critères convenus, notamment le rejet du système d’avant le 25-Juillet (Ennahdha et ses alliés) et la proposition d’une alternative au système du 25-Juillet (Kaïs Saïed).