Blanchiment d’argent et trafic de drogue : 4 suspects arrêtés dans le Grand-Tunis

La Direction générale de la garde nationale (DGGN) a annoncé la saisie de 2.6 kg de cannabis en possession de 4 suspects recherchés dans une affaire de blanchiment d’argent.

L’enquête a été menée par la brigade centrale de lutte contre les drogues et la brigade de recherches judiciaires relevant de la garde nationale et les investigations menées ont permis d’identifier les 4 suspects qui opèrent dans le Grand-Tunis.

Ces derniers ont été arrêtés au cours de descentes menées en coordination avec le ministère public, et au cours de cette opération, les agents ont saisi 26 plaquettes de cannabis (2.6 kg), deux voitures et des montres de luxe ainsi qu’une somme de plus de 14.000 dinars tunisiens.

Les 4 suspects ont été placés en détention sur ordre du Parquet et l’enquête se poursuit.

Y. N.