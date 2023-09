Sfax : manifestations à El-Amra contre la présence des migrants subsahariens

Des habitants d’El-Amra, à Jebeniana, ont manifesté hier soir, mercredi 20 septembre 2023, contre la forte présence de migrants subsahariens, dont plusieurs centaines fuyant la guerre au Soudan, abandonnés à leur sort dans les champs d’oliviers. (Photo Babnet).

Le nombre de ces migrants a augmenté de manière remarquable depuis que les autorités les ont chassés, samedi dernier, du centre-ville de Sfax pour les transporter par bus entiers et de les abandonner dans cette région rurale située à quelques dizaines de kilomètres de là. Les agriculteurs, qui ont vu leurs clamps d’olivier investis par des milliers de personnes démunis de tout, s’inquiètent pour leur récolte, qui plus est, la veille de la saison de cueillette qui commence en octobre.

El-Amra est réputée pour être l’une des zones où se rassemblent les migrants irréguliers pour préparer leur traversée de la Méditerranée vers l’île italienne de Lampedusa. On y a découvert récemment des ateliers illégaux pour la fabrication de barques en métal, responsables de nombreuses noyades au large des côtes tunisiennes et italiennes. Mais l’augmentation exponentielle du nombre de migrants commence à provoquer la colère des riverains. Et les heurts se multiplient entre les deux parties.

Cette situation prouve s’il en est encore besoin la complexité du problème posé par la forte présence des migrants irréguliers en partance vers l’Italie dans cette région côtière située entre Sfax et Mahdia, et les difficultés qu’éprouvent les autorités tunisiennes à y faire face… autrement que par les moyens sécuritaires, en procédant au déplacement forcé des populations. Au même moment, et malgré les efforts déployés par les unités de la garde maritime tunisienne pour empêcher les départs des bateaux de migrants vers l’Italie et démanteler les réseaux des passeurs, le nombre de migrants irréguliers débarqués sur les côtes de l’île italienne de Lampedusa explose à l’approche de la saison des tempêtes automnales.

I. B.