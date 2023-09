Tunisie : Décès de Rachid Manai Professeur en Neurologie

Dr Rachid Manai, Professeur en Neurologie et fondateur de la clinique de La Soukra est décédé, ce jeudi 21 septembre 2023, à l’âge de 70 ans

«Il nous a quittés à l’âge de 70 ans depuis la clinique qu’il a lui-même fondée et à laquelle il était tant attaché, entouré de sa famille et ses proches», lit-on dans la note diffusée par la clinique, qui a déploré le départ de Rachid Manai, «infiniment humain et profondément proche de ses équipes», et en rappelant que «par son investissement et dévouement pour la neurologie et pour les patients, il restera à jamais un exemple à suivre pour toute la communauté soignante».

Dr Rachid Manai, sera accompagné à sa dernière demeure demain vendredi, au cimetière de Gammarth après la prière du vendredi, ajoute la même source, en précisant que le cortège funèbre quittera son domicile, sis 8 rue des Vergers De Ferdaous à Gammarth à 13h.

«Taoufik Hospitals Group et la clinique de La Soukra en particulier sont aujourd’hui en deuil et adressent leurs plus sincères condoléances à la famille Manai, son épouse et ses enfants. Paix à votre âme cher docteur, vous resterez toujours dans nos cœurs», indique encore la clinique.

Y. N.