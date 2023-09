Les lauréats des Prix Ali Bousnina 2023 décernés par les Laboratoires Saiph

Les trophées de la 17e édition du Prix Ali Bousnina des Laboratoires Saiph de recherche en cardiologie et chirurgie cardiovasculaire ont été décernés, vendredi 22 septembre 2023, à Djerba, à l’occasion de l’inauguration du Congrès national de cardiologie et de chirurgie cardio-vasculaire 2023.

Ce congrès s’est tenu cette année conjointement avec le Congrès maghrébin de cardiologie, le Congrès panafricain de cardiologie et le Congrès de l’Amicale des cardiologues et chirurgiens cardio-vasculaires de Sfax.

Le 1er prix a été remis, par Dr Ali Mrabet, ministre de la Santé, au Professeur Leila Abid, chef de service de cardiologie à l’Hôpital Hédi Chaker à Sfax, pour son travail intitulé : «Coronary angiography analysis using artificial intelligence».

Le 2e prix a été attribué au professeur Fethia Meghaieth, du Service d’exploration fonctionnelle et réanimation cardiaque du Centre hospitalo-universitaire La Rabta, dirigé par le Professeur Sami Mourali, pour son travail intitulé : «Impact of sodium-glucose cotransporter inhibitors coronary syndrome patients on endothelial function and athérosclerosis related biomarkers ATH-LT2I pilot study».

Le 3e prix a été attribué au Professeur Sofiane Jerbi, chef de service de Chirurgie cardio-vasculaire de l’Hôpital Sahloul à Sousse, pour son travail intitulé : «Prospective randomized trial of the use of modified del nido cardiologia in adult cardoac surgery».

Les montants de ces prix sont majorés en cas de publication des travaux primés par une revue médicale internationale indexée, ce qui est souvent le cas.

Le Prix Ali Bousnina a été initié en 2006 par la Société tunisienne de cardiologie et de chirurgie cardio- vasculaire (STCCCV) et les Laboratoires pharmaceutiques Saiph pour encourager la recherche nationale en matière de prévention et de prise en charge des pathologies cardiaques.

En 17 ans, ce prix a permis d’enrichir la recherche médicale tunisienne de centaines d’études qui ont contribué à une meilleure prise en charge des pathologies cardiovasculaires, premières causes de mortalité en Tunisie.