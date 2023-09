Tunisie : Mohamed Hamdi annonce la fouille de son domicile par la brigade antiterroriste

Les poursuites des opposants pour complot contre la sûreté de l’Etat se poursuivent en Tunisie, et en plus des dizaines de personnalités déjà incarcérées, d’autres sont menacées de poursuites, dont l’ancien ministre de l’Education Mohamed Hamdi.

Dans un post publié hier soir, vendredi 22 septembre 2023, Mohamed Hamdi a écrit : «Des éléments de la brigade antiterroriste ont procédé à la fouille de mon domicile dans le cadre du dossier du complot du pouvoir contre les opposants» (sic), ajoutant que cela s’est déroulé en présence de son épouse et en son absence, parce qu’il était en visite familiale dans le sud du pays.

«Les agents ont effectué leur travail dans le respect des formes et des droits, qu’ils en soient remerciés», a encore écrit Hamdi, qui a remercié aussi son épouse «pour avoir supporté, dans sa vie et son travail, les conséquences de mon activité politique et payé le prix de l’appartenance de son époux à l’opposition».

Hamdi a remercié aussi les avocats «qui sont devenus, dans cette épreuve, des membres de la famille», citant Me Abdellaziz Essid et Me Islam Hamza.

«Nous ne complotons pas ! Nous ne sommes pas des agents. Nous nous opposons à visage découvert et nos voix sont élevées. Nous arriverons à destination même si le voyage sera long», a conclu l’activiste politique, ancien dirigeant du parti Attayar.

