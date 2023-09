Rencontre à Paris sur le «calvaire des prisonniers politiques» en Tunisie

Le Comité pour le respect des libertés et des droits de l’Homme en Tunisie (CRDHT) organiseune rencontre à Paris sur «Le calvaire des familles des prisonniers politiques et d’opinion en Tunisie après de sept mois de détention arbitraire». (Illustration: des membres des familles des détenus politiques manifestent devant le Palais de justice à Tunis).

La rencontre aura lieu le jeudi 28 septembre 2023 à partir de 19heures au Maltais Rouge (40, rue de Malte – Paris 75011 – Métro République), avec la participation (à distance) de l’avocate et membre du comité de défense, Dalila Msadek, également sœur de Jaouhar Ben Mbraek, membre du Front du salut national, Elyes Chaouachi, fils de Ghazi Chaouachi, ancien ministre, Fayza Rahem , épouse de Issam Chebbi, secrétaire général du Pari républicain (à distance), Hajer Jlassi Ghannay, épouse de Ziad Ghannay, ancien député, Taycir Ben Salem, fille de Mohamed Ben Salem, ancien ministre, Me Samir Dilou, membre du comité de défense des prisonniers politiques (à distance).

La rencontre, qui sera animée et modérée par Sarra Grira, rédactrice en chef à Orient XXI, verra aussi la participation de Hatem Nafti, analyste politique et écrivain, auteur de ‘‘La Tunisie : vers un populisme autoritaire’’.

Depuis le coup de force du 25 juillet 2021 du président Kaïes Saïed, le CRDHT «dénonce la détérioration de la situation des libertés et des droits humains et appelle à la libération de tous les prisonniers politiques et d’opinion».

Dans ce cadre, le CRLDHT organise cette rencontre pour «réaffirmer sa solidarité avec les prisonniers politiques et son soutien à leurs familles.» C’est aussi l’occasion de faire le point sur les poursuites judiciaires en cours et les conditions d’incarcération.

I. B.