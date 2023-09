Tunisie : Saisie de 142 tonnes de zgougou et de fruits secs impropres à la consommation

Le directeur général de l’Instance nationale de sécurité sanitaire des produits alimentaires Mohamed Rebhi a annoncé, ce mardi 26 septembre 2023, la saisie de 142 tonnes de zgougou (graines de pin d’Alep), et de fruits secs impropres à la consommation.

Cette saisie a été réalisée au cours d’une campagne de contrôle menée ces derniers jours à l’occasion de la fête du Mouled, a-t-il précisé dans une déclaration à l’agence Tap, en indiquant que 73 équipes de contrôle sanitaire ont été mobilisées dans toutes les régions du pays à cet effet

Celles-ci ont été chargées de contrôler les conditions de stockage et de vente des fruits secs et du zgougou et ont pu mener 1200 opérations de contrôle à travers le pays, ayant permis la saisie de 142 tonnes de marchandise impropre à la consommation

Mohamed Rebhi a précisé que «55% des produits saisis étaient périmés, 35% avariés et 5% n’étaient pas conformes aux normes»,.

