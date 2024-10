Tunisie : L’Utap alerte sur la pêche et la consommation du poisson-lapin

Suite à la réapparition cette année du poisson-lapin sur les côtes tunisiennes, l’Union Tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche (Utap) a adressé une mise en garde ce lundi 7 octobre 2024, .

L’Utap a en effet appelé les marins-pêcheurs à ne pas risquer la consommation des poissons lapins et à s’en débarrasser immédiatement en rappelant qu’il représente un danger pour la santé humaine en raison des substances toxiques qu’il contient.

Notons que la Tunisie a détecté cette espèce fin 2010, au Golfe de Gabès, et une première campagne de sensibilisation avait alors été menée auprès des marins-pêcheurs pour interdire sa vente. Une deuxième campagne a été lancée en 2016 par l’Institut national des sciences et technologie de la mer (INSTM), contre la pêche et la consommation de ce poisson.

Suite à sa réapparition en 2019, une troisième campagne a été menée par les autorités après sa découverte à Sfax, en alertant sur les dangers sur la santé des consommateurs, car il contient du venin provoquant chez l’humain des inflammations cutanées pouvant entraîner la mort.

Y. N.