Costa Croisières va multiplier ses visites au port de La Goulette  

Après huit ans d’absence, le bateau de croisière Costa Favolosa de la société Costa Croisières a accosté mardi 26 septembre 2023 au port de La Goulette, au nord de Tunis, en provenance de Palerme (Italie), avec à son bord 2350 personnes.

Construit en 2011, le Costa Favolosa est l’un des plus grands navires de croisière de la Méditerranée et compte 1 508 cabines. Il mesure 290 mètres de long et comprend 17 étages.

Créée dans les années 40, la compagnie Costa Croisières est l’un des plus anciens clients du port de La Goulette et propose des voyages vers la Tunisie depuis les années 80.

Cette reprise de l’activité de Costa Croisières vers les ports tunisiens est très importante, a déclaré à l’agence Tap le directeur général de Goulette Shipping Cruise (GSC), Sami Debbiche. «C’est le fruit de deux années de négociations avec cette compagnie qui a suspendu ses voyages en Tunisie suite à l’attentat terroriste du musée du Bardo en mars 2015», a-t-il ajouté.

Deux autres croisières de la même compagnie sont prévues en novembre 2023 et neuf autres en 2024, dans l’attente d’une programmation plus intensive dans les années à venir.

«Les touristes, accompagnés de journalistes étrangers, auront l’occasion de visiter le village touristique du port, les sites touristiques environnants ou encore le musée du Bardo», a-t-il précisé.

Ce musée a été récemment rouvert après sa fermeture au lendemain de la proclamation de l’état d’exception par le président Kaïs Saïed, le 25 juillet 2021. Et pour cause : il est situé dans la même enceinte que l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) dont les travaux ont été gelés à cette même date.

Fin 2010, année de référence du tourisme tunisien, Costa Croisières avait effectué plus de 100 voyages au port de La Goulette, avec plus de 250 000 touristes à son bord, soit 25% du nombre total de visiteurs arrivant à La Goulette en croisières loisirs, a-t-on rappelé à cette occasion.

I. B. (avec Tap).