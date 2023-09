Croisière : le Costa Favolosa accoste au port de La Goulette

Le Port de La Goulette accueille aujourd’hui, mardi 26 septembre 2023, plus de 4 500 personnes entre touristes et équipage à bord du bateau de croisière Costa Favolosa en provenance de Palerme (Italie).

Il s’agit du premier voyage de la compagnie Costa croisières en Tunisie après plus de huit ans d’absence, a indiqué dimanche l’Office de la marine marchande et des ports (OMMP).

Construit en 2011, le Costa Favolosa est l’un des plus grands navires de croisière de la Méditerranée et compte 1 508 cabines. Il mesure 290 mètres de long et comprend 17 étages.

Deux réunions ont eu lieu entre toutes les parties prenantes pour bien préparer l’arrivée de ce navire de croisière et le retour des croisières organisées par cet armateur en Tunisie.

Cinq autres croisières sont attendues en 2024, qui devrait être celle de la reprise du tourisme de croisière en Tunisie.