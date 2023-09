Migration-Tunisie : Sauvetage en mer de 14 Tunisiens dont deux bébés

La Direction générale de la garde nationale (DGGN) a annoncé le sauvetage en mer de 14 Tunisiens, dont deux bébés, par les Unités de la garde maritime du Centre.

Ces dernières sont intervenues après une panne moteur de l’embarcation de fortune à bord de laquelle un groupe de Tunisiens (hommes, femmes et enfants) se trouvait pour tenter une traversée illégale vers les côtes italiennes, précise la DGGN dans un communiqué publié ce mercredi 27 septembre 2023.

La même source a par ailleurs annoncé l’arrestation de 18 passeurs et intermédiaires, à Sfax, ainsi que la saisie de 4 embarcations et de l’argent en dinars tunisiens et en devises étrangères.

Y. N.