Tunisie : Al-Joumjouri appelle à la libération immédiate des détenus dans l’affaire de «complot»

Le parti Al-Joumjouri a appelé, ce mercredi 27 septembre 2023, à la libération immédiate des détenus dans l’affaire dite de complot contre la sûreté de l’Etat.

Tout en exprimant sa solidarité avec le dirigeant du Front du Salut national Jawhar Ben Mbarek entré en grève de la faim ouverte depuis hier,Al Joumhouri affirme tenir le président de la République et la ministre de la Justice responsables de toute éventuelle conséquence sur la santé des détenus.

Le parti estime que cette affaire, «qui dure depuis plus de sept mois, n’a que trop duré» et a appelé de ce fait à la libération des concernés et à la clôture définitive du dossier «dans la mesure où aucune preuve n’a pu être établie pour obtenir condamnation».

«Nous appelons les défenseurs des droits de l’homme et les citoyens libres à assumer leurs responsabilités dans la défense des libertés, dans un contexte dangereux qui met en jeu la vie d’un prisonnier d’opinion, qui recourt aux grèves de la faim comme dernière arme pour retrouver une liberté volée», lit-on encore dans le communiqué d’Al-Joumjouri.

Y. N.