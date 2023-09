La Tunisie : la population stabilisée autour de 12 millions d’âmes

La population tunisienne comptait 11 850 000 habitants au début de l’année 2023. En 2020-21, la population a enregistré une baisse à cause de la pandémie de Covid-19. (Ph Yassine Gaidi-Anadolu Agency).

Selon l’Institut national de statistique (IND), le gouvernorat qui compte le plus d’habitants est celui de Tunis avec 1.078.412, suivi de celui de Sfax avec 1.028.364 et de Nabeul avec 873.824.

L’INS a souligné que les estimations démographiques de la Tunisie pour la période 2015-2021 ont fait l’objet de révisions et de changements. Ces ajustements ont été effectués à la lumière des indicateurs actualisés relatifs à la migration externe et interne (à destination et en provenance de la Tunisie), ainsi qu’au nombre de naissances et de décès.

L’Institut a effectué une évaluation de la qualité des données anagraphiques, des dépenses et des naissances au niveau national.

C’est pourquoi le nombre de mariages a diminué pendant la dernière année en raison de l’impact de la pandémie de Covid-19, qui a également influencé le nombre des naissances. En 2020-2021, on a enregistré une augmentation du nombre de décès attribués au coronavirus. Ce qui a provoqué une diminution de la croissance naturelle de la population du pays.

Sur un autre plan, si l’ancien président Bourguiba n’avait pas mis en route, dès le début des années 1960, la population tunisienne serait aujourd’hui autour de 25 millions et il aurait été très difficile de nourrir une population aussi nombreuse. D’où la qualité de visionnaire du premier président tunisien.

En revanche, avec le taux actuel de renouvellement des générations, estimé à 1,8 enfant par femme, la Tunisie tombe dans la catégorie des populations mondiales vieillissantes.

Rappelons à ce propos que le seuil de renouvellement (ou de remplacement) des générations, c’est-à-dire le nombre moyen d’enfants par femme nécessaire pour que chaque génération en engendre une suivante de même effectif, est au minimum de 2,05 enfants par femme, soit 205 enfants pour 100 femmes, parce que pour 105 garçons il naît 100 filles.

I. B.