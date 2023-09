Les taux d’intérêt sur les crédits obtenus par l’Etat auprès des banques

Les taux d’intérêt appliqués aux crédits accordés à l’Etat par les banques et certains établissements financiers, comme les compagnies d’assurance, avoisinent les 10%, selon les données fournies par Tunisie Clearing.

Les crédits qui se présentent sous forme de bons du Trésor, et dont le délai de remboursement est d’un an, sont accordés à un taux d’intérêt oscillant entre 9,20% et 9,21%, tandis que ceux ayant une maturité de 5 ans sont accordés à un taux d’intérêt variant entre 9,84% et 9,86%.

Le taux d’intérêt augmente jusqu’à son niveau maximum, soit un taux de 9,9%, lorsqu’il s’agit de crédits accordés sous forme de bons du Trésor à long terme, d’une maturité de 10 ans, précise la même source.

Tunisie Clearing publie, régulièrement, en coordination avec la Banque centrale de Tunisie (BCT) et le ministère des Finances, le niveau des crédits accordés à l’État par les banques et établissements financiers, les taux d’intérêt qui leur sont appliqués et leurs échéanciers de remboursement.

Le taux des crédits obtenus par l’Etat, auprès des banques et du système financier en Tunisie est considéré comme très élevé, car il dépasse presque le double du taux appliqué aux Etats-Unis d’Amérique par exemple, ce qui contribue à alourdir la charge de remboursement des crédits internes de l’Etat, créant une pression sur le budget.

En contrepartie, l’objectif est de réduire la dette en général, ce qui est confirmé par la présidence de la république, alors que l’encours des bons du Trésor à court terme s’est stabilisé dans la fourchette de 8,5 milliards de dinars, selon des données révélées dans le cadre de l’étude d’évaluation du portefeuille des obligations de l’Etat, tandis que l’encours des bons du Trésor équivalents à long terme s’est stabilisé aux alentours de 16 milliards de dinars.

La surveillance des taux d’intérêt des bons du Trésor a débuté fin décembre 2017, pour permettre aux prêteurs d’évaluer l’efficacité de leur financement.

D’après Tap.