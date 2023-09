A propos de l’agression du personnel médical à l’hôpital Kheireddine à la Goulette

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a annoncé l’arrestation d’un homme puis son admission à l’hôpital psychiatrique Razi après qu’il ait agressé des patients et le personnel médical à l’hôpital régional Kheireddine, à la Goulette (banlieue nord de Tunis).

Alertée suite à un acte de vandalisme enregistré au service des urgences de l’hôpital Kheireddine à la Goulette et l’agression de patients et de médecins, la police s’est rapidement rendue sur les lieux et a arrêté le suspect, indique la DGSN, en précisant que la médecin qui l’a pris en charge et qui a également été agressée a été entendue.

Elle a indiqué que l’homme s’est rendu à l’hôpital pour y recevoir des soins suite à un problème de santé mais qu’il est rapidement entré dans un état d’agitation extrême s’en prenant d’abord au matériel médical avant de l’agresser elle-même puis a violenté des membres du personnel médical ainsi que des patients.

Le suspect qui souffre de troubles psychologiques a également été entendu par la police et le parquet a ordonné son admission à l’hôpital psychiatrique Razi, où il avait déjà été hospitalisé par le passé.

Y. N.