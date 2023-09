Comment la Tunisie est devenue le garde-frontière de l’Europe

En 2010, le défunt dirigeant autocratique libyen Mouammar Kadhafi avait exigé 6,3 milliards de dollars par an pour mettre un terme à l’immigration et éviter une «Europe noire». La répression qui vise aujourd’hui les migrants irréguliers africains coûte beaucoup moins cher. (Ph. Khaled Nasraoui Getty Images).

Par Nosmot Gbadamosi *

Les autorités tunisiennes ont lancé dernièrement une campagne de répression contre les migrants, arrêtant des centaines de personnes et saisissant des bateaux dans la région côtière de Sfax, un point de départ majeur pour les migrants en route vers l’Europe. «L’opération aérienne vise à cibler les passeurs qui font le commerce de la douleur de personnes frustrées», a déclaré aux journalistes le colonel de la Garde nationale Houssem Jebabli.

Cette opération, ordonnée par le président Kaïs Saïed, intervient alors que le nombre de traversées depuis la Tunisie vers l’île italienne de Lampedusa atteint un niveau record. Plus de 8 000 migrants arrivent à Lampedusa en à peine cinq jours, soit plus que la population de l’île italienne qui est de 6 000 habitants. La majorité des arrivants fuient les combats au Burkina Faso, au Mali, au Soudan et au Cameroun, ainsi que les situations politiques et économiques en Côte d’Ivoire, en Guinée, en Érythrée, en Tunisie et en Égypte.

Au total, environ 127 000 migrants sont arrivés en Italie cette année, soit plus du double du nombre arrivé au cours de la même période en 2022. Parmi eux, 70% sont passés par Lampedusa, selon les autorités italiennes. Le vice-Premier ministre italien Matteo Salvini a qualifié l’afflux de migrants d’«acte de guerre».

Attaques contre les Africains noirs

En juillet, l’Union européenne a signé un accord avec la Tunisie, soutenu par la Première ministre italienne de droite Giorgia Meloni, dans lequel le gouvernement de Saïed s’est engagé à bloquer les passages et à accélérer le retour de ceux qui sont arrivés illégalement en Europe depuis la Tunisie. L’accord a été conclu en échange d’un milliard d’euros d’aide pour aider l’économie tunisienne en difficulté. L’argent n’a pas encore été décaissé. Cela fait suite à un accord de 6 milliards d’euros avec la Turquie, selon lequel, en échange de l’arrêt des migrants illégaux, des ressortissants turcs bénéficieraient d’un voyage sans visa vers l’Europe. En 2010, le défunt dirigeant autocratique libyen Mouammar Kadhafi a exigé 6,3 milliards de dollars par an pour mettre un terme à l’immigration et éviter une «Europe noire».

Les attaques contre les Africains noirs se sont multipliées en Tunisie après les propos xénophobes tenus par Saïed en février. «Des hordes d’immigrés illégaux» étaient à l’origine de crimes et faisaient partie d’un complot visant à changer la composition raciale de ce pays à prédominance arabe d’Afrique du Nord, a-t-il déclaré à son conseil de sécurité nationale.

Dans les semaines qui ont suivi, des migrants noirs ont déclaré avoir été battus, agressés et expulsés par leurs propriétaires, certains devant camper dans des tentes de fortune devant le siège de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM).

Lors d’opérations de répression, les unités de la Garde nationale tunisienne ont perquisitionné des domiciles de migrants, intercepté des camions et saisi des navires utilisés par des passeurs. Au moins 2 000 migrants noirs africains ont été arrêtés par les forces de sécurité tunisiennes et expulsés vers des régions désertiques frontalières de la Libye et de l’Algérie, selon des organisations non gouvernementales.

L’UE a déclaré qu’elle accélérait ses efforts pour aider à contrôler la frontière et à réaménager 17 navires tunisiens pour les opérations de recherche et de sauvetage. La présidente de la Commission européenne (CE), Ursula von der Leyen, a déclaré que «la migration est un défi européen, et elle nécessite une réponse et une solution européennes» après une visite le weekend dernier à Lampedusa aux côtés de Meloni.

Violations des droits de l’homme

Il y a pourtant des conséquences pour l’UE, surtout lorsqu’elle conclut un accord avec un dirigeant autoritaire tel que Saïed. Les autorités ont empêché les membres du Parlement européen d’entrer en Tunisie la semaine dernière, sans donner de raison pour cette décision. Les députés bloqués avaient auparavant critiqué le recul démocratique du pays.

La semaine dernière, l’organe européen chargé de l’éthique a lancé une enquête sur l’accord tunisien à laquelle la CE doit répondre d’ici le 13 décembre. Le Médiateur européen veut savoir comment la Commission garantira que l’argent de l’UE ne soit pas utilisé pour commettre des violations des droits de l’homme. Plusieurs législateurs européens auraient fait part de leurs inquiétudes concernant l’accord, selon une lettre partagée avec The Guardian.

Médecins sans frontières a déclaré que l’accord tunisien rend l’UE directement «complice» des morts et des abus sur les migrants, car il reproduit d’autres «accords meurtriers» signés avec la Turquie et la Libye.

Le mois dernier, des images ont été diffusées montrant une femme gisant morte sur le sol du centre de détention d’Abu Salim à Tripoli, en Libye. La femme serait originaire de Somalie et la vidéo a été filmée par un groupe arrivé en Tunisie en provenance d’Abou Salim, où des dizaines de personnes ont contracté la tuberculose dans des salles bondées sans avoir accès aux soins médicaux. Dans la vidéo, on peut entendre une Nigériane demander de l’aide.

La Libye était autrefois le principal point de transit vers l’Europe. Mais après 2017, alors que l’UE et l’Italie ont commencé à financer les garde-côtes libyens, qui sont principalement composés de milices, des histoires de viols, d’esclavage et de torture dans les centres de détention libyens ont poussé les migrants à fuir et à chercher d’autres itinéraires. La Tunisie est devenue le principal point de départ.

Malgré les condamnations, les gouvernements européens, sous pression pour lutter contre la migration, continuent d’explorer des accords avec des régimes autoritaires, avec un pacte en place avec le Maroc et des informations faisant état d’un accord potentiel avec l’Égypte.

Même si les risques restent élevés, les Africains continueront à migrer car pour beaucoup, les opportunités dans leur propre pays sont limitées. Sans accès aux infrastructures, à la sécurité et aux soins de santé, certains évalueront la probabilité d’une mort prématurée chez eux par rapport au risque de mourir en mer en route vers une vie meilleure.

Traduit de l’anglais.

* Chroniqueur de politique étrangère. Britannique d’origine nigériane.

Source : Foreign Policy.