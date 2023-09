OMV finance un programme d’introduction de la robotique dans les écoles de Tataouine

Une quarantaine de laboratoires de robotique seront ouverts en 2023 dans les écoles du gouvernorat de Tataouine, dans le sud de la Tunisie.

Le conseiller local de l’éducation, Adel Khalidi, l’a annoncé à l’agence Tap, précisant que le projet touchera 10 écoles élémentaires et 30 lycées.

Les différents aspects du projet ont été étudiés et discutés en 2022, a précisé Khalidi, dans le but de démarrer des activités de robotique dans les écoles. Les élèves et étudiants, a-t-il ajouté, seront non seulement initiés aux aspects techniques et mécaniques de la robotique, mais les laboratoires comprendront également des activités liées à la physique, aux mathématiques et à l’informatique.

Le coût du projet est estimé à 150 000 dinars, qui sera financé par le groupe autrichien OMV Group dans le cadre de son programme de responsabilité sociale, a précisé le responsable régional.

I. B.