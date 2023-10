Tunisie : le Parti des Travailleurs boycotte les élections locales

Le Parti des Travailleurs (gauche radicale) a décidé de boycotter les élections locales qui, selon lui, sont organisées par un «régime putschiste», a déclaré l’un de ses dirigeants, Ammar Amroussia.

Il s’agit d’une «farce électorale» sans précédent dans l’histoire du pays, a-t-il déclaré aux journalistes, dimanche 1er octobre 2023, en marge d’une réunion du conseil national du parti. «Cela détruirait ce qui reste de l’Etat», a-t-il souligné.

La réunion du conseil national a porté sur la situation actuelle du pays, la régression des libertés et le déclin de la qualité de vie, a expliqué Amroussia. «Le parti ne fera aucun compromis sur les libertés et la démocratie et cherchera à faire annuler le décret n° 54 qui vise de nombreux journalistes et blogueurs», a-t-il ajouté.

Il s’agit du Décret-loi n° 2022-54 du 13 septembre 2022, relatif à la lutte contre les infractions se rapportant aux systèmes d’information et de communication en vertu duquel plusieurs journalistes et acteurs de la société civile ont été déférés devant la justice pour avoir exprimé des opinions ou publié des informations gênantes pour le pouvoir. Et qui a été dénoncé par la plupart des organisations de défense des droits et des libertés comme étant un texte liberticide et qui vise à museler la presse et à faire taire les opinions différentes.

I. B.