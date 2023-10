La Tunisie veut réduire ses importations se céréales

Les importations tunisiennes de céréales ont augmenté de 4,4% (pour une valeur de 2,2 milliards de dinars, MMDT) à fin juillet 2023, par rapport à la même période de 2022. A la même date, les importations de blé tendre destiné à la production de pain et de blé dur représentent environ 57,5% (1,4 MMDT) de ce montant.

La nouvelle stratégie de développement du secteur céréalier en Tunisie à l’horizon 2035 vise à cultiver environ 1,2 millions d’hectares, dont 550 000 ha de blé dur, 500 000 ha d’orge, 100 000 ha de blé tendre et 50 000 ha de triticale.

L’objectif est de développer la production céréalière nationale, d’améliorer le taux de couverture pour atteindre un minimum de 8 millions de quintaux et un maximum de 25 millions de quintaux et de réduire la dépendance alimentaire du pays qui paye très cher ses importations de céréales depuis le déclenchement de la guerre entre la Russie et l’Ukraine, deux des plus gros producteurs de blé, et la baisse de sa production de blé en raison de la sécheresse.

I. B.