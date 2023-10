Punaises de lit : La Tunisie active un système de veille sanitaire

Face à la prolifération des punaises de lit notamment en France où les signalements se multiplient ces dernières semaines, la Tunisie a décidé d’activer un système de veille sanitaire, notamment au niveau des frontières.

Samir Ouerghemmi directeur de l’hygiène du milieu et de la protection de l’environnement au ministère de la Santé a également annoncé, dans une déclaration à l’agence Tap, ce mercredi 4 octobre 2023, la mise en place d’une commission mixte qui se réunira régulièrement pour prendre les mesures nécessaires afin d’empêcher l’entrée des punaises de lit, en Tunisie.

« C’est un insecte hématophages qui se se nourrit donc du sang humain et qui se propage très rapidement. Actif la nuit, ce nuisible fuit toute lumière, qu’elle soit du jour ou artificielle et préfère donc l’obscurité», a-t-il rappelé, en soulignant la propagation rapide de la punaise de lit.

De son côté, le ministère de la Santé a appelé à la vigilance, recommandant un lavage à au moins 55°C, pour le linge de lit et les vêtements, à procéder à un ménage et un nettoyage quotidien et à se débarrasser des objets touchés en cas d’infestation.

