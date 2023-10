Tunisie: En prison, Riadh Bettaieb entame une grève de la faim

L’ancien ministre de l’Investissement Riadh Bettaieb et membre du parti islamiste Ennahdha en détention depuis février dernier dans le cadre de l’affaire Instalingo, a entamé une grève de la faim, ce jeudi 5 octobre 2023.

«Cette décision a été prise en solidarité avec les prisonniers politiques en grève de la faim et leurs familles, et pour exiger à l’abandon des poursuites les visant, estimant que cette décision est arbitraire», indique le comité de défense de Riadh Bettaieb, en rappelant que l’état de santé de ce dernier est fragilisé et qu’il est déjà sous suivi médical et nutritionnel à la prison de Messadine à Sousse.

Rappelons que Riadh Bettaieb, qui a occupé le poste de ministre (décembre 2011 à mars 2013) au sein du gouvernement Jebali, a été arrêté le 23 février dernier alors qu’il était en route vers l’aéroport de Tunis-Carthage pour partir à l’étranger.

Y. N.