En images : Le sit-in des familles des détenus dans l’affaire de «complot» se poursuit

En sit-in ouvert au siège du parti Al-Joumhouri, les familles des détenus dans l’affaire dite de complot contre la sûreté de l’Etat ont réaffirmé leur détermination à poursuivre leur lutte pour la libération de tous les détenus politiques.

Les familles des détenus appellent ainsi à la «solidarité avec toutes les personnes injustement détenues dans le cadre de règlements de comptes politiques» et accusent le pouvoir en place d’instrumentaliser la justice à cet effet.

Soutenus par des dirigeants des partis de l’opposition, ils ont par ailleurs dénoncé «les injustices visant les opposants et les militants, en pointant du doigt des atteintes aux droits et les libertés», et en appelant à «l’union pour sortir la Tunisie de la crise qu’elle traverse».

Y. N.