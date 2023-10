La Tunisie exprime son soutien inconditionnel au peuple palestinien

La présidence de la République a réagi à l’offensive palestinienne baptisé « opération déluge d’Al-Aqsa » déclenchée contre Israël à l’aube de ce samedi 7 octobre 2023, tout en exprimant son soutien inconditionnel au peuple palestinien.

Dans un communiqué publié dans la soirée de ce vendredi 7 octobre 2023, la présidence a rappelé que ce que «certains médias qualifient de « colonies entourant la bande de Gaza » sont des terres palestiniennes sous occupation sioniste depuis des décennies et que le peuple palestinien a le droit de récupérer … Ils ont également le droit d’établir leur État indépendant dont la capitale est Al-Quds ».

La Tunisie a de ce fait appelé toutes les forces vives du monde à se tenir aux côtés du peuple palestinien et «à se rappeler des massacres perpétrés par l’ennemi sioniste contre le peuple arabe en Palestine et contre la nation ».

Et d’ajouter : «Le peuple ne doit pas oublier les massacres perpétrés par l’ennemi à Al-Dawayima, à Deir Yassin, à Kafr Qasim, à Khan Yunis, à la mosquée Al-Aqsa, à la mosquée Ibrahimi et ailleurs… ainsi que les centaines de victimes et les milliers de personnes chassés de leurs maisons et de leurs terres», ajoute le communiqué qui a appelé à reconnaître le droit légitime des Palestiniens à la résistance contre l’occupation.

Enfin, la Tunisie a, également, appelé la communauté internationale «à assumer sa responsabilité historique pour mettre fin à l’occupation de la Palestine et aux agressions répétées des forces sionistes contre le peuple palestinien, faisant fi des valeurs humaines et religieuses».

Y. N.