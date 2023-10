Le PDL exige la libération immédiate de sa présidente Abir Moussi

Le Parti destourien libre (PDL) a de nouveau dénoncé la détention de sa présidente Abir Moussi qui a fait l’objet d’un mandat de dépôt avant-hier, tout en appelant à sa libération immédiate.

Dans un communiqué publié ce samedi 7 octobre 2023, le PDL qui estime que le procès visant sa cheffe est purement politique, a rassué les militants et partisans du parti, en affirmant que le moral de Abir Moussi est au beau fixe et qu’elle demeure déterminée à poursuivre sa lutte pour une Tunisie libre : «Ce qui nous pousse à nous rallier davantage et à préparer sérieusement la réussite des étapes à venir»

Le PDL affirme de ce fait, qu’il tient à poursuivre ses activités programmées, citant notamment la marche prévue le 15 octobre à l’occasion de la célébration de l’anniversaire de l’Évacuation (Aïd El-Jalaa).

Tout en rappelant qu’il tient l’autorité actuelle pleinement responsable de la sécurité sanitaire d’Abir Moussi pendant sa période de détention, le parti détention a appelé à la libération immédiate de sa présidente.

Y. N.