Dalila Ben Mbarek Msaddek affirme que sa fille est détenue par la police

Me Dalila Ben Mbarek Msaddek membre du comité de défense des personnalités politiques accusées dans l’affaire dite de complot contre la sûreté de l’État a indiqué, ce lundi 9 octobre 2023, que sa fille est détenue par la police.

Dans une vidéo diffusée, cet après-midi, sur Facebook Dalila Ben Mbarek Msaddek a précisé que sa fille, médecin de son état, l’aidait à chercher Jawher Ben Mbarek transporté à l’hôpital après un malaise au parloir lors d’une visite qu’elle lui rendait avec d’autres avocats avocats à la prison de la Mornaguia.

«On a refusé de nous indiquer le nom de l’hôpital où Jawher Ben Mbarek a été transporté et j’ai demandé à ma fille qui est médecin de m’aider à chercher son oncle. On s’est rendu à la Rabta et à Charles Nicolle mais on ne l’a pas trouvé… puis c’est à l’hôpital Habib Thameur qu’on l’a finalement retrouvé et la police a confisqué les papiers de ma fille et l’ont interpellée», a-t-elle dénoncé.

«Je suis fatiguée d ce pays et je suis fatiguée de cet Etat et de tout ce qui se passe… Est-ce notre pays ? Avons nous des droits ? Faites le sortir et que l’on quitte le pays… On n’en peut plus ! A qui dois-je m’adresser ? A la ministre de la Justice ? Au président de la république ?», a-t-elle encore lancé, sachant qu’une conférence de presse sera organisée en urgence par le Comité de défense, à 19h au siège du parti Al-Joumhouri.

Y. N.