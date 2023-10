Faouzia Zouari sur la 1ère liste du Prix du livre européen & méditerranéen

Le dernier roman ‘‘Par le fil je t’ai cousue’’ de la romancière franco-tunisienne Faouzia Zouari, présidente du Parlement des écrivaines francophones, figure sur la première liste du Prix du livre européen & méditerranéen– Prix Paul Balta.

Dans ce roman brillant et émouvant, largement autobiographique, Faouzi Zouari raconte son enfance dans un village du nord-ouest tunisien, au lendemain de l’indépendance de la Tunisie, dans une famille nombreuse prise en tenaille entre un conservatisme étriqué et asphyxiant et une irrépressible soif de liberté et de modernité.

Cette société en pleine mutation est vue à travers le regard d’une jeune fille qui découvre le monde, entre résignation et révolte, mais qui finit par briser les chaînes et sortir du carcan de la tradition.

Depuis 2013, le Prix du livre européen et méditerranéen récompense un livre qui a pour particularité de traiter des échanges culturels entre l’Europe et la Méditerranée en mettant en exergue non pas ce qui différencie les peuples des deux rives, mais ce qui les rassemble.

I. B.