Ouided Bouchamaoui lauréate du Prix Lysistrata 2023

Ouided Bouchamaoui, ancienne présidente de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (Utica), Prix Nobel de la Paix 2015, est la lauréate pour la rive sud du Prix Lysistrata pour la promotion du règlement pacifique des conflits par la médiation.

Les autres lauréats de cette année 2023 sont, pour la rive nord, Annelles Verlinden, ministre de l’Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique en Belgique, et pour le pays d’accueil, le fondateur et président du Laboratoire de la Paix, Père Dijonisju Mintoff à Malte.

La cérémonie de remise du prix aura lieu jeudi 19 octobre 2023 à 18 heures à la Villa Brighi à Kalkara (Malte), dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la résolution pacifique des conflits, en présence du ministre des Affaires étrangères et européennes et du Commerce, Ian Borg, la fondatrice et présidente de la fondation pour le bien-être sociale, Marie-Louise Coleiro Preca, le président du programme Med 21, Mohamed Aziza, la directrice de l’Institut de médiation Guillaume-Hofnung, Michelle Guillaume-Hofnung.

‘‘Lysistrata’’ est une comédie grecque antique composée d’un acte unique, écrite en 411 av. J.-C. par Aristophane qui imagine pour les femmes un mot d’ordre efficace : «Pour arrêter la guerre, refusez-vous à vos maris.» Le gouvernement des femmes imaginé par le dramaturge grec est une forme d’utopie, incarnant son rêve de paix et de bonheur, inventant la paix perpétuelle.

I. B.