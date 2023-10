Tunisie : les ouvrières agricoles oubliées, hier comme aujourd’hui

Le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES) plaide pour la tenue d’un conseil des ministres sur les ouvrières agricoles, appelant à impliquer tous les acteurs, experts et chercheurs dans l’élaboration d’une stratégie à court et à long terme pour organiser le secteur agricole de manière à sauvegarder les droits de ces ouvrières.

Il est également impératif de renforcer les contrôles pour interdire le transport des ouvriers agricoles dans des conditions non conformes à la loi n° 51 de 2019 portant création d’une catégorie de transport pour ce groupe d’ouvriers, a souligné le FTDES, vendredi 6 octobre 2023, en appelant également à trouver des solutions dans le cadre de la stratégie de l’État pour lutter contre la violence économique à l’égard des femmes.

Cet appel fait suite à un accident de la route survenu jeudi à Sidi Bouzid où une ouvrière agricole a été tuée et huit autres blessées lorsqu’une voiture de tourisme est entrée en collision avec le camion qui les transportait.

Le président de la république Kaïs Saïed qui était souvent allé au contact des femmes dans leurs lieux de travail, notamment les agricultrices, pour souligner leurs droits, s’est contenté de ces faits d’annonce nécessaire à sa campagne électorale perpétuelle sans rien faire de concret en faveur de ces femmes, dont la souffrance se poursuit, aujourd’hui comme hier.

I. B.