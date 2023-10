Me Ayachi Hammami interdit de voyage et d’apparition dans les espaces publics (Comité de défense)

Interrogé, ce mardi 10 octobre 2023, le militant et avocat Ayachi Hammami a été laissé en liberté, annonce son comité de défense, ajoutant toutefois que le juge d’instruction près le Pôle judiciaire antiterroriste a décidé de l’interdire de voyage et d’apparition dans les lieux publics.

Dans un communiqué, le Comité de défense a dénoncé cette décision et s’est dit surpris d’apprendre cette interdiction de voyage et d’apparition dans les lieux publics visant Me Hammami, «d’autant qu’elle a été rendue et annoncée une heure après la fin de l’audition, et ce, par téléphone !»

Les avocats comptent également déposer un recours contre cette décision qualifiée d’«abusive».

Y. N.